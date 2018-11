Vuelve el ciclo Aut Out, un banquete de rock nacional y alternativo

A tres días de la reapertura del Auditorio Vaz Ferreira, ubicado en el edificio de la Biblioteca Nacional que es una de las más lindas de la ciudad, el ciclo de música Aut Out vuelve al lugar en el que comenzó, y celebra su quinta edición con una grilla, como siempre alternativa y muy interesantes.

Los shows serán mañana y los jueves 6 y 13 de diciembre, y las entradas anticipadas están en venta en Tickantel, a 300 pesos para las dos primeras fechas y a $ 400 para la última.

La vuelta a la Vaz Ferreira y el estreno de su reestructura (se renovaron baños, iluminación, el sistema de telones, los camarines, la cabina técnica y se instaló nuevo equipamiento), son el condimento especial de esta edición de Aut Out, que también será una despedida. Porque aunque el ciclo en sí no se termina, para 2019 se reinventará, adelanta su creadora, Patricia Papasso, a El País. A futuro, Aut Out ya no se realizará todo en un mismo mes ni en un único espacio, sino que estará repartido en el tiempo y en los escenarios de la ciudad.

Un poco por esa despedida y otro poco por el regreso al auditorio, Papasso también apostó a que la grilla fuera íntegramente nacional, como en la primera edición, ya que en las siguientes se había integrado a artistas del exterior. La decisión da como resultado un banquete contundente de algunas de las propuestas más ricas del under, con dos bandas de larga trayectoria, y cuatro proyectos emergentes, dos de ellos de mujeres; y la sugerencia es la misma que para las veces anteriores: que se incluyan versiones en el setlist.

Mañana, la apertura estará a cargo de Los Nuevos Creyentes y The Supersónicos. Los Nuevos Creyentes, con Matías Singer al frente, es de las mejores bandas locales de rock surgidas en el último tiempo. Con la edición en vinilo de su disco El sonido bendito de Los Nuevos Creyentes, todavía fresca, compartirán escenario con los Supersónicos, con los que tienen una estética musical en común.

Para el jueves 6 se cruzarán son Phoro, la artista de música electrónica que tiene un flamante disco, Aljibe, con Piel, la banda de los hermanos Vivas que tiene uno de los mejores materiales del año, Bien por las heridas. Y para el cierre, el 13, Romina Peluffo, que con su disco Obsesa es una de las revelaciones de la escena rockera, compartirá con Mandrake y Los Druidas, que pondrá el broche de oro a una edición que es redondita.

A modo de balance, Papasso destaca que Aut Out “aportó a abrir la cabeza respecto a cómo programaban las salas”, que ahora están más abiertas a propuestas alternativas, y ha sido un granito de arena a una escena, la under, que siempre ha ido contra la corriente.



Eso también es lo que se celebrará.