La vuelta al ruedo de un cantante que dejó su huella

Para la generación del Pilsen Rock, una marca tan cercana en el tiempo y tan clave para poder mirar la música uruguaya actual, la voz de Agustín Ruete está grabada en la memoria, más allá de su cara o su nombre: fue suya la voz y suya la banda —El Fuerte Punto Baz— que hicieron que el tango “Mano a mano” sonara en clave rockera en radios y boliches, invitando al pogo y al canto a viva voz. “Mano a mano” fue, salvando las distancias, el “Cambalache” de Estómagos para un montón de jóvenes que, sin embargo, nunca vieron a este grupo en el festival de Durazno.

El Fuerte Punto Baz, que dio su último show en 2011, estuvo a punto de volver al estudio para trabajar en un disco, pero la intención quedó en eso, en un “a punto”. Para todos menos para Ruete, que tras años de tocar canciones de The Beatles y Radiohead, decidió trabajar por su cuenta en la música que hoy toca en vivo: la de su primer disco solista La máquina del tiempo. Es el álbum que esta noche presenta en la Sala Balzo del Auditorio Nacional del Sodre, a las 21.00; quedan entradas en Tickantel a $ 300.

“El vivo, desde el primer momento, suena muy bien, es muy fiel a lo que escuchás en el disco. Y la particularidad de este show es que todo lo que suena en el disco lo vamos a tirar en vivo: no va a haber secuencias, pistas, nada, y eso le da una contundencia muy especial”, dice Ruete a El País de cara a la presentación de esta noche, en la que habrá también canciones de El Fuerte Punto Baz y de algunas bandas que han sido referencia para todos los músicos que lo acompañan, como los ya mencionados Beatles que, en La máquina del tiempo, aparecen a través de unos arreglos de cuerda que tienen mucho peso a lo largo del tiempo.

“Siempre fui fan de agregar cuerdas y eso viene directamente de los Beatles”, cuenta Ruete, “y siempre me gustó el rock con matices de violines y también de caños, de vientos. Ahí está la referencia más directa, no tanto en las melodías pero sí en eso que agregan ellos”.

Sin embargo, en el disco también aparecen, sobre todo en la canción “Las flores del jardín”, algunos recursos spinettianos que Ruete admira —“me han dicho muchas veces que tengo una similitud con Spinetta”, dice—, aunque no siente al argentino como una influencia directa.

"Romance", del primer disco solista de Agustín Ruete

“Pero siempre vas a encontrar algo relacionado porque ya está todo inventado, es difícil no encontrar referencias, y más a algo que es nuevo”, asegura. “Con el disco, lo único que quería era que me gustara a mí, que yo quedara satisfecho, y que sonara como fue ejecutado. Yo me saqué las ganas de hacer todo lo que quería, no dejé nada afuera —puse violines, coro de murga, secuencias— y quedé muy conforme”.