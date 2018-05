Una vuelta pop inesperada

Había toda una generación esperando que volvieran, que Bandana, aquella banda de cinco chicas que surgió en un reality reapareciera. Una generación que habrá cantado hasta el cansancio “Dance, dance, dance”, y otros tantos que habrán sabido bailar las coreografías de memoria. Y Bandana finalmente resurgió. Ya no con 20 años, después de todo pasó una década desde el Hasta siempre que dio nombre a su último álbum en 2005. Ya no cinco, porque en 2016, cuando quisieron hacerse de nuevo con el proyecto, Ivonne Guzmán estaba para otra cosa, otra música y no tenía ganas de volver al flash.

Hoy, dos años después de “Bandana la vuelta”, son tres, Virginia da Cunha se enganchó, “pero tanto ellas como nosotras decidimos que era mejor que siguiera con sus proyectos solistas porque se le superponía con fechas y otras cosas”, explica Valeria Gastaldi a El País.

Y así, tres, pero con las mismas canciones que hace una década, con “Maldita noche”, “Guapa”, “Sigo dando vueltas”, con las coreografías ensayadas y ganas, vienen por primera vez, desde 2004, a Montevideo para presentarse el sábado a la noche en el lanzamiento de Fiesta Plop Uruguay. Será en Sala del Museo, comenzando a las 23.45 y con show programado para las 2.00. Las entradas están a la venta en locales de Abitab u online en la web de Passline a 485 pesos.

Gastaldi, que mientras habla por teléfono se interrumpe para responder algo a uno de sus hijos -tiene dos, Santino (8) y Manuel (3)- , está contenta con el viaje. Dice que siente mucho cariño por Uruguay, que su madre vive en Carmelo y guarda recuerdos de la niñez en Punta del Este. Pero además está contenta porque sabe que en Uruguay había tantas niñas jugando a ser Bandana como en Argentina y está expectante a que suceda la misma magia de reencuentro como la del 2016 en el Teatro Lola Membrives de la calle Corrientes.

Dos años de “La vuelta”, ¿cómo ha sido este tiempo?

Una maravilla. Viene siendo un proceso superlindo de reencuentro, con la gente y entre nosotras. Muy muy lindo todo. Pensá que nosotras nos juntamos para hacer un gran show y terminamos haciendo 17, muchas ciudades del interior del país y todavía no pudimos ir a todas. Recién ahora yendo a Uruguay, así que imaginate la emoción que tenemos de poder volver con todo esto.

¿Esperaban que hubiera tanta gente queriendo su regreso?

No sabíamos lo que iba a pasar. Es todo una gran sorpresa y alegría total.

Vea el video de "Bombón", la nueva canción que ya es un hit de Bandana

Cuando terminaron en 2005, ¿había una idea de algún día volver?

Sabíamos que algún día iba a suceder, pero no lo planeamos. Se dio de una manera muy natural.

¿Qué no les daba Bandana?

Éramos muy chicas y habíamos cumplido un ciclo. Yo no creo que quisiéramos abandonar el grupo, pero sí que estábamos muy cansadas, pero no sabíamos cuál era el punto medio entre no descansar nunca y dejarlo. En su momento no se supo ver que lo que necesitábamos era frenar un tiempito y descansar. Podíamos haber seguido, pero uno no puede renegar las decisiones, hay que entenderlas y creo que creímos que en ese momento se tenía que terminar. Pero la llama quedó prendida siempre y era tan fuerte el movimiento Bandana que no era tan fácil terminar.

Ahora, 10 años después, con otra madurez, ¿hubo condiciones distintas desde su parte para el regreso?

Otra madurez, otras condiciones. Siendo nosotras las dueñas del proyecto. Contamos con la generosidad de Gustavo Yankelevich que nos cedió el nombre a las tres y nos dijo aduéñense de su proyecto. Un gesto de mucho cariño, así que la verdad muy bueno.

Seguiste con una carrera solista después de Bandana, ¿fue muy difícil salir con nombre propio?

No, Bandana nos dio la posibilidad de seguir viviendo de la música, fue una carta de presentación maravillosa que nos dio mucho. Fue un camino más difícil, pero por otro lado muy real, porque la realidad del asunto se vivió post Bandana, esa que viven todos los artistas en el medio. También estuvo bueno eso, esa madurez que generó en mí y en las chicas se nota.

Tu material solista es de mucha balada, ¿sos la más romántica de la banda?



No sé (ríe). Es el tipo de música que me identifica. No sé si soy una gran romántica, sino que me sale componer por ese lado y mi tipo de voz va muy bien con las baladas.

Sus canciones hablaban mucho de fiesta, de noche y de divertirse, ¿cómo las viven ahora?

Este show que estamos haciendo que se llama Bandana Party es literalmente una fiesta y también sale de mi toda la energía, la fuerza y eso que también está muy presente en nosotras. Nos divertimos mucho las tres, porque el show es imponente, la gente baila, llora, se emociona, grita.

“Maldita noche” tendrá que estar.

Por supuesto, cantamos todos los hits. No falta ni uno importante de la banda, está todo todo ahí. A mi me encantan las baladas, pero la energía, el poder femenino y la fuerza que nos volvió a las tres por este proyecto, es la personalidad de Bandana resumida en un show: alegría, festejo, una gloria.

“Bombón” es muy fiestera también, ¿cómo fue recibida? ¿Se pudo amoldar como sus otros hits?

Increíble. Se metió como si fuera “Maldita noche” o cualquiera de los hits de toda la vida. Impresionante la repercusión que tuvo.