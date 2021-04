La vuelta de Justin Bieber, hits de TikTok y más: estos son los últimos éxitos de Spotify

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Lo nuevo de Justin Bieber, el regreso de Bruno Mars, unos cuantos éxitos nacidos en Tik-Tok y dos clásicos de The Weeknd. Esos son apenas algunos ejemplos de los fenómenos musicales que definen los primeros días de abril. Los datos parten de los primeros diez puestos de la lista de las 50 canciones más escuchadas de Spotify en todo el mundo.



Y ese ranking de la plataforma de streaming funciona como el método más fiel y accesible —es una playlist que se actualiza todos los días— para tomar una fotografía de las preferencias musicales del mundo. Con casi 350 millones usuarios activos repartidos en 179 países, Spotify es la plataforma musical de streaming más popular del mundo. Y tiene a varios protagonistas.



La estrella del momento es Justin Bieber, quien lidera la lista con “Peaches”, el sencillo principal de Justice, el álbum donde el canadiense de 27 años confirma que los tiempos oscuros ya están superados. Solo ayer, “Peaches” había cosechado casi siete millones de reproducciones.



Pero, más allá de las cifras, la canción confirma que la música R&B está renaciendo y reúne cada vez más adeptos: The Weeknd, SZA, Doja Cat y Bieber. El sonido de “Peaches” está definido por participación de Daniel Caesar y Giveo —dos de los nuevos referentes del género—, y se convirtió en un éxito instantáneo gracias a ese estribillo relajado.



Pero el R&B que propone “Peaches” no es un caso aislado en el Top 10 de Spotify. “Leave the Door Open”, el regreso de Bruno Mars a la escena musical, es un ejemplo ideal. Grabada junto a Anderson .Paak como adelanto del proyecto Silk Sonic, esta balada con tintes de R&B y soul ocupa el puesto siete de la lista con más de tres millones de reproducciones diarias.



Mars, que a esta altura ya tiene una maestría en revitalizar sonidos vintage —los éxitos “Treasure”, “Uptown Funk” y “Finesse” lo demuestran— se unió al rapero estadounidense para grabar un hit sensual lleno de falsetes, coros pegadizos y ecos del catálogo de Motown en los setenta.



Pero hay más. El R&B también aparece en el puesto nueve de la lista. Ayer, el ya nombrado Giveo cosechó tres millones de reproducciones con “Heartbreak Anniversary”, un lamento mid-tempo construido sobre una letra de desamor, acordes de piano, un tenso riff de guitarra y una voz dolida que sobrevuela con total melancolía la canción. Es una de esas baladas para musicalizar la etapa más vulnerable del desamor.



“Heartbreak Anniversary” se publicó en febrero del 2020, pero recién se volvió un éxito en marzo de este año, cuando millones de usuarios de TikTok la adoptaron como soundtrack para un dance-challenge que se volvió viral en la red social que ya cuenta con 800 millones de usuarios activos.



Y casos como los de “Heartbreak Aniversary” sobran. TikTok ya se convirtió en la nueva máquina de éxitos globales y canciones como “Old Town Road”, “Say So”, y “Dance Monkey” lo comprueban. En el Top 10 de Spotify hay otros dos ejemplos de éxitos nacidos en esa red: “Astronaut In the Ocean”, del australiano Masked Wolf; y de “Telepatía”, de la colombo-estadounidense Kali Uchis.



La primera se editó en junio de 2019 y tiene una historia similar a la de “Heartbreak Anniversary”: no pasó nada hasta principios de este año, cuando los usuarios de la red social transformaron a ese rap sobre la salud mental en la banda sonora de memes bizarros y de dance challenges. Ahora es la tercera canción más escuchada de Spotify y genera cuatro millones de reproducciones diarias.



La segunda fue otro éxito inesperado. Es más, ni siquiera estaba planeado como sencillo de Sin Miedo (del Amor y Otros Demonios), su segundo disco. Pero los usuarios de TikTok tomaron a esa canción sensual que aborda la conexión telepática con una pareja a la distancia, y llenaron la red de videos de lip-sync (o sea, playbacks sobre el tema). Ahora es la sexta canción más escuchada de Spotify y genera tres millones y medio de reproducciones diarias.



Junto a “Fiel”, de Los Legendarios, Wisin y Jhay Cortez —que ocupa el puesto nueve—, “Telepatía” es la única canción en español que forma parte de este Top 10.



Y ya que se mencionó a hits impulsados en redes sociales, “MONTERO (Call Me By Your Name)”, de Lil Nas X, es el ejemplo perfecto. Hace dos semanas, el intérprete de “Old Town Road” volvió a las listas de éxitos gracias a su estrategia para atacar por varios frentes. Su canción, que aborda la libertad sexual, se transformó en una de las mayores polémicas del 2021. El videoclip retrata al cantante haciéndole un baile del caño al diablo y despertó el odio de los sectores más conservadores de Estados Unidos.



La críticas llegaron a Twitter cuando lanzó una colección de zapatillas llamada “Satan Shoes”, pero tanta visibilidad hizo que se agotaran al minuto de salir a la venta. Pero el tema también fue un éxito en TikTok e Instagram, donde se convirtió en meme. La publicidad gratuita disparó a la canción al segundo puesto de las más escuchadas de Spotify: genera seis millones y medio de reproducciones diarias.



El Top 10 de la plataforma se completa con tres éxitos que no bajan en la lista. Desde noviembre de 2019, The Weeknd tiene a “Blinding Lights”, su synthpop irresistible, en los puestos más altos. Fue la canción más escuchada del 2020 y ahora está en el puesto 10 con casi tres millones de reproducciones por día. Le suma “Save Your Tears”, en el puesto cinco, con tres millones de escuchas diarias.



La otra es “drivers licence”, una balada sobre una separación que llevó a Olivia Rodrigo a la cima. El single debut de la actriz y cantante de 18 años está en el puesto cuatro del ranking gracias a sus casi cuatro millones de reproducciones. Salió en enero y de inmediato la convirtió en la promesa del año.