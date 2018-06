Una voz que revoluciona la música brasileña con su rap

El nombre Tássia Reis todavía no suena mucho en Uruguay. Pero en Brasil ha sido una grata sorpresa para la crítica y el público desde su aparición. Su cabello camaleónico, una actitud de mujer todo terreno y el éxito inicial en su carrera por su canción “Meu rapjazz”, han convertido a esta chica del interior de San Paulo en una cantante con marca registrada en muy poco tiempo.

Reis, que hoy tiene 28 años, no soñaba con ser cantante, su primer objetivo fue ser jugadora de volley y en eso estuvo entre los 8 y 14 años. Entonces apareció la oportunidad de ser parte de un grupo de danza urbana y Reis, que hasta ese entonces se había criado con una banda sonora a mucho samba, empezó a respirar esas influencias que venían de Estados Unidos.

“Soy un mix muy loco”, dice la cantante, pero agrega que si bien ha tenido una gran influencia del norte, ha procurado darle siempre un lugar a lo que tiene raíz de su país. “Cuando empecé a ser coreógrafa de hip hop, fui más por lo que se hacía en Brasil. Tomé todo, lo coloqué en una cacerola y mezclé muy bien”, explica. Eso lo transportó cuando comenzó a hacer canciones. Algo que sucedió recién después de sus 20 años, cuando se fue a la capital paulista por una beca de moda -su vida también es camaleónica y es diseñadora- y “con una mano en frente y otra atrás, sin un centavo, construí mi carrera de la nada”.

Videoclip de "Meu rapjazz", de Tássia Reis

Ahora Reis y su estilo particular vendrán por primera vez a Uruguay, un país que conoce solo por nombre -no ha salido mucho de Brasil-, para cantar con Tamy, la cantante brasileña que se radicó hace varios años en nuestro país y que desde entonces ha tratado de conectar fronteras con la música en su ciclo Tamy Invita. Este será el 21 de junio a las 22.30 en Inmigrantes (Paulier y Guaná). Además de Reis, ese día estarán Albana Barrocas y Papina de Palma, dos músicas uruguayas a las que Reis no conocía pero las está escuchando y “adorando”.

“Siento que acá en Brasil vivimos en una burbuja. Tal vez sea por la lengua, tal vez porque en los medios se escucha mucho más lo de América del Norte y a veces nos volvemos rehenes de eso. Pero ahora, que estamos en un momento nuevo y que tenemos internet, hay mayor posibilidad de contacto con nuestros países hermanos. Mi necesidad es estar de cuerpo presente ahí para poder entender lo que está sucediendo”, reflexiona la rapera, que además, antes de coordinar con Tamy, estaba organizando una gira que incluye Uruguay, para el año que viene.

“En la sociedad machista las oportunidades son racistas. Son dos puntos menos para mí”, canta la paulista en “Afrontamento”, una de sus canciones más conocidas en Brasil y un ejemplo de por qué para muchas brasileñas se ha convertido en un rostro de la lucha de mujeres negras en su país.

Aunque las letras han servido de inspiración para otras personas y constantemente le llegan mensajes de mujeres a las que sus letras ayudaron a repensar su mundo, cuenta que sus canciones nacen de una conversación con ella misma. De sus angustias, de sus momentos felices, y todavía le impresiona cómo sus preguntas “pueden ser las preguntas de otras personas”.

Las canciones nacen de su personalidad, de no aceptar imposiciones en un país que, según dice, está construido sobre la base del racismo y el machismo y que pone muchas barreras, sobre todo a las mujeres negras. Lo ha vivido en carne propia.

Si bien su historia de vida y sus creencias hacen que cante desde un lugar de empoderamiento, es consciente de que la música es una banda sonora que acompaña al cambio, y no el cambio en sí y citando a una de sus referencias, Nina Simone, dice: “El arte refleja el tiempo, pero también lo cuestiona. Nina no creía en un arte que no cuestionara y a mí me pasa lo mismo. La música me tiene que sacar de un lugar común, despertarme y deconstruirme, pero el trabajo sucio lo tenemos que hacer nosotros”.