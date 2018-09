Una voz y un repertorio

Al igual que Bob Dylan viene haciendo hace como tres discos, ahora Willie Nelson se dedica al gran cancionero estadounidense a través de la obra vinculada a uno de sus más grandes intérpretes, Frank Sinatra.

No es la primera vez que Nelson, una de las figuras legendarias de la música country, le dedica a un disco a standards y siempre ha resultado en una combinación interesante. A pesar de su aspecto ocasionalmente desprolijo, Nelson es un cantante elegante que acá aprovecha sus riquezas para recrear canciones como “Fly Me to the Moon”, “One for My Baby (And One More for the Road)”, “Blue Moon”, “Night and Day”, “Young At Heart” y “My Way”, claro.

Nelson siempre ha sido consciente del limitado (pero a la vez hermoso) alcance de su voz, y acá está mejor que nunca.