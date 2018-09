Una voz poderosa para una poesía poderosa

Con Screaming Trees, Mark Lanegan fue una de las figuras del grunge, aquel movimiento armado en Seattle a comienzos de la década de 1990. Desde hace años, se ha vuelto un solista prestigioso, de voz cascada y discos que tienen blues (aunque a él no le guste el término), rock pesado y mucha actitud. Así armó una carrera siempre adornada por elogios.

En un buen momento, Lanegan estará mañana en La Trastienda. Antes habló con El País.

—¿Te sentís igual ante la salida de un nuevo álbum?

—Cuando saqué mi primer disco lo escuché todos los días durante seis meses, a pesar de que era horrible. Pero estaba tan emocionado de tener un disco mío. Tenía 22 años y vivía en mi ciudad. Ahora, a los 53, cuando estuve en casi 50 álbumes, no es lo mismo (se ríe). Me alegra, pero es probable que ahora se trate más del proceso de grabar que del producto terminado.

—¿Hay una forma de hacer un blues con sonidos electrónicos? Has explorado este tipo de canciones...

—Nunca consideré que mi música fuera blues, para empezar. Sé que he usado el término al referirme a una canción, pero cuando empecé, el primer disco que me dio ganas de estar en una banda fue el primero de Gun Club, y ellos tomaban viejas canciones de blues y las convertían en punk. Cuando empecé a hacer discos solistas quería alcanzar el mismo sentimiento pero no eran exactamente eso. Consideraba a Joy Division y Nick Drake dentro de lo mismo. Me genera el mismo sentimiento que el blues. Es música personal, pero no es blues. Cuando alguien dice “blues” pienso en música de Chicago que no me gusta nada.

—¿Crees que el término “oscura” describe tu música?

—Tenés que describir algo para alguien que nunca lo escuchó para que tengan una idea de qué es. La oscuridad de un hombre es el día soleado de otro. Por ejemplo, para muchos Closer de Joy Division es muy oscuro, pero a mi me salvó la vida. Me pareció tan optimista escuchar algo que le hablara a mi alma y me contara mi propia historia. Me salvó en un tiempo en el que estaba muy, muy deprimido. La oscuridad de un hombre es el Disney de otro.

—¿Te cuesta expresar lo que sentís a través de tus letras?

—Una queja que todas mis novias es que no hablo de mis sentimientos (se ríe). Lo hago a través de la música. Es sin pensarlo, es algo intuitivo donde trato de canalizar lo que parezca apropiado para cualquier pieza de música, y a veces sale como algo honesto y sentido y otras veces son pedazos de sueños. Son pocas las veces en las que me propuse escribir una canción para alguien. Generalmente hago lo que siento que es apropiado, y eso es algo que empieza en un lugar arraigado en la realidad de mi vida, pero después incluye todo tipo de otras cosas: algo que haya escuchado, una idea o sueño que tuve. Solo trato de crear algo que sea poesía a la que le puedas poner música.

—Publicaste un libro con tus letras y algo de tu escritura. ¿Cómo llegaste a ese proyecto?

—Alguien me dijo que hiciera uno para vender en los conciertos, pero no tenía la plata para hacerlo. Pero un amigo de una editorial decidió publicarlo. No fue una experiencia mala, pero tampoco la disfruté.

—¿Cómo se sintió eso?

—Muchas veces me abrió la cabeza porque había canciones que pensaba que eran horribles y me di cuenta que no era tan así. Fue algo bueno, pero nada fácil. También habían puesto en el contrato que tenía que escribir sobre las letras, algo que no esperaba. Pero eso fue fácil. Estoy trabajando en un libro autobiográfico sobre los 10 años que viví en Seattle durante la llamada “era del grunge”.

—¿Cómo te sentís con tu voz?

—Estoy contento de que siga ahí. Dejé de fumar hace 10 años y estuve muy orgulloso de eso y podía cantar más fácil. Volví a fumar, pero mi voz siempre ha sonado igual. Estoy agradecido de que aún funcione.