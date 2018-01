Una voz noruega que no hay que perderse en su debut uruguayo

Al momento de responder el teléfono, el músico noruego Erlend Øye se encuentra en Santiago de Chile. Se siente cómodo allí y tiene “varios amigos”, confiesa en su conversación con El País sobre su primera presentación en Uruguay, el lunes en La Trastienda.

Øye interrumpe la charla para probar su compra reciente: un cuatro venezolano - instrumento similar al ukelele- que compró en Osorno, a 800 kilómetros de la capital chilena. Durante unos segundos, toca un arpegio de acordes mayores, de una sensación relajada, como su voz. “Estaba practicando eso antes que llamaras”, confiesa.

El cantautor fundó el dúo Kings of Convenience junto a su amigo Eirik Glambek Bøe. A principios de la década de 2000, Øye y Bøe encantaron los oídos globales de los seguidores de la folk independiente con melodías calmas, una instrumentación rudimentaria y grandes arreglos vocales generados por las voces de ambos músicos.

Øye, el más inquieto del grupo, no se dedicó solo a crear música utilizada para sonorizar momentos agradables de series estadounidenses como The O.C, Parenthood y Girls. Tuvo un pasaje como Dj, fundó la banda de indiepop The Whitest Boy Alive (que publicó dos álbumes entre 2006 y 2009) y, desde 2003, empezó una faceta como artista solista en paralelo a esos proyectos.

El afán creativo vuelve a traer al músico a América Latina y, por primera vez, a Uruguay. A Øye, el nombre del país siempre le llamó la atención, desde pequeño, según publicó en Facebook cuando anunció su llegada al Río de la Plata.“Simplemente me gusta como suena. Capaz es algo particular para un noruego. ‘U-ru-guay” y ‘Mon-te-videó’. Suena genial”.

Erlend Øye - "La Prima Estate Official"

Los idiomas nunca han sido un problema para el noruego. Además de cantar (obviamente) en su idioma y en inglés, también habla un poco de español, alemán y recientemente en sus shows ha experimentado con versiones de canciones románticas italianas, que conoció cuando se mudó a Sicilia, tras haber vivido en Noruega y Alemania.

Todas mis canciones son sobre conocer personas”, dice Øye, quien suele cargar solo con una guitarra y un ukelele en sus viajes como solista. “Recientemente estaba en una gira y me quedaba en ciudades solo por una noche antes de seguir a otra. Y tenía un ukelele conmigo y hacía una canción diferente en cada uno. Me inspira estar en nuevos lugares.

Su creatividad y ganas de experimentar con diferentes géneros musicales también la traído problemas, confiesa. Mientras que Kings of Convenience tiene la salida de un cuarto álbum de estudio en pausa,The Whitest Boy Alive anunció su fin como banda en 2014.

"Si dejo de hacer canciones que no se ajustan con mis bandas quiere decir que dejé de estar inspirado”, explica Øye. “Un árbol va a crecer más si se le cortas las ramas todos los años. Si nunca las cortas, van a dar poca fruta”.

Para su primer concierto en Montevideo (quedan entradas entre 985 y 1285 pesos) Øye promete tocar un repertorio que recorrerá su carrera y mezclará canciones de Kings of Convenience con las suyas, especialmente las de su disco solista de 2014, Legao.

El músico, que afirma ser un gran improvisador, tampoco descarta hacer alguna versión. “Lo que más me emociona es tocar nuevas ideas y canciones que tengo”, afirma, mientras vuelve a rasguear su última adquisición instrumental.