La voz del fado que trae su tradición a Uruguay

Carla Pires es una cantante portuguesa que alcanzó la fama en su país grabando bandas sonoras para telenovelas. Fue su actuación como Amalia Rodrígues -considerada la voz del fado- en un musical lo que la hizo comenzar con una carrera solista en ese género tradicional de Portugal. Ahora, la fadista con casi 20 años de carrera, viene a Uruguay para presentarse con el Jazz Tour hoy a las 20.30 en el Teatro Solís. Sobre eso charló vía mail con El País.

—¿Siempre quisiste cantar fado, o se fue dando?



—Es el género de mi país y suelo decir que nació conmigo. Además, es una música que me permite transmitir a las personas lo que estoy sintiendo. Aunque también me gusta cantar jazz y otras géneros más ligeros, es gratificante poder llevar la música portuguesa por el mundo y vivo eso intensamente.

—¿Qué lugar tiene la música nacional en Portugal en una época donde géneros de todas partes llegan constantemente?



—El fado destaca cada vez más en un lugar de excelencia, principalmente desde que se lo consideró Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, lo que hizo que los propios portugueses lo vieran con otros ojos.

—Dicen que se canta desde la melancolía, ¿es siempre así? ¿Qué se necesita para cantarlo?



—No siempre es la melancolía el sentimiento. En mi caso depende mucho de mi estado espiritual y de las canciones que elijo interpretar. Es un género del alma y no es fácil de interpretar si no se llevan adentro sentimientos y experiencias que nos permitan contarle una historia a quien nos escucha.

—Amalia Rodrígues es tu referente en el género, ¿qué aprendiste de ella?



—Ella es sin duda alguna mi mayor referencia musical, la gran impulsora que me llevo a elegir este camino. Es una artista completa y por eso mismo absorbí todo lo que pude.

—En tu disco Aquí hay un “Tango casi fado”. ¿Cómo te acercás a este género rioplatense?



—”Tango quase Fado” es una de las canciones que más disfruto de interpretar en vivo, la conjunción de estas dos sonoridades no podría haber resultado mejor. Estoy acostumbrada a escuchar muchos géneros musicales y por eso resolví darle a mi disco esa mezcla de sonidos.

—¿Cómo será el show que vas a dar en Montevideo?



—El concierto se basará en mi último trabajo discográfico, Aquí, pero también voy a sumar otras canciones que hacen parte de mi repertorio.

—El fado suele ser voz y guitarra, ¿será así acá?



—Mantengo la formación musical de la guitarra portuguesa y guitarra clásica, pero por momentos usamos bajo. Aunque en este disco también se incluye piano y percusión.

—Ya estuviste antes en el Solís. ¿Qué encontraste en el público uruguayo?



—Recuerdo muy bien ese concierto y el caluroso afecto con el que me recibió el público de ahí. Un público muy atento y de emociones fuertes.

—¿Has tenido la posibilidad de acercarte a la música uruguaya?



-Para ser sincera, no tuve mucho tiempo de escuchar su música en vivo. Espero poder hacerlo esta vez.

—Aquí ya tiene dos años, ¿qué te ha traído este trabajo?



—Creo que es sin dudas el trabajo más completo y el que más me completa como artista. Me veo reflejada en cada canción, y me dio la posibilidad de mostrar mi trabajo al mundo; hasta pude hacer una gira de 14 conciertos por Japón.

—Grabaste canciones para telenovelas y fuiste actriz. ¿Eso te ayudó a difundir tu carrera como cantante?



—Claro que me ayudó a tener algún reconocimiento. Recuerdo esa fase de mi vida profesional con mucha nostalgia, pero en este momento, y ya hace algún tiempo, decidí dedicarme cien por ciento a la música, sin descartar la idea y las ganas de algún día trabajar nuevamente como actriz.