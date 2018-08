Una voz para descubrir

n Maggie Rogers, una joven cantante estadounidense, hizo emocionar a Pharrell Williams. Fue en una clase universtaria, donde el productor y músico estaba invitado a evaluar los trabajos de los alumnos.

Al escuchar la canción “Alaska”, Williams apenas pudo contener el llanto. Desde ese encuentro en 2016, que logró convertirse en un video viral en YouTube,Roggers ha trabajado en su carrera musical. Ya publicó el EP Now That the Light Is Fading en 2017 y este año se encuentra trabajando en su nuevo material.

Entre sus últimos singles se encuentra “Give A Little”. Al igual que en “Alaska”, Roggers mezcla elementos del indie folk con la música electrónica.

La cantante, además, se está animando a mostrar más el rango de su voz y la canción, que minuto a minuto va inclinándose hacia un pop bailable, demuestra un gran futuro para la compositora.