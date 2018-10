La voz cascada de Macy

Es increíble que ya estén por cumplirse 20 años de que Macy Gray apareciera en la escena musical con su voz ronca y una canción como “I Try”. Pero sí, el tiempo pasa, y esta artista nacida en Ohio ya tiene una docena de discos (incluyendo uno en vivo en Las Vegas y algunos con canciones d esus principales influencias) y un premio Grammy. Nada mal para alguien que tenía todo para ser una one hit wonder. En Ruby vuelve por alguno de sus caminos conocidos que combinan pop con influencias varias de la música afroestadounuidense. La primera canción que se conoció del disco fue “Sugar Daddy”, una canción co-escrita por Meghan Trainor (la de “All About That Bass”) y resume muy bien el espíritu de Gray que es una mujer que sabe lo que quiere y sabe cómo cantarlo. Acá lo vuelve a probar.