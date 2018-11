Voca People, el grupo a capella que conquistó el mundo regresa a Uruguay

El 7 y 8 de diciembre los Voca People regresan a nuestro país. Será en el Centro de Espectáculos Landia (entradas por Red Uts desde 890 a 3.090 pesos). El País habló con Shai Fishman, uno de los creadores de este show que celebra una década de éxitos.

—¿Cómo surge la idea de estos simpáticos extraterrestres, los Voca, que viven detrás del sol?



—Cuando creamos el show, no pensamos que fuera a gustar. Creamos el espectáculo junto a Lior Kalfo. Siempre nos gustó la música a capella y el humor. Él es comediante y actor y yo soy músico, entonces teníamos una buena idea para crear este show. Sabíamos qué queríamos hacer en el show, pero no sabíamos cómo íbamos a poder hacerlo.

—Y todo empezó con un video en Youtube.



—Sí. Para cuando hicimos el video, ya teníamos definido que fueran extraterrestres y teníamos un show que había que vender. Entonces subimos el video a Youtube, que hace 10 años no es lo que es ahora, y tuvimos cinco millones de reproducciones en poco tiempo. El video era un ensayo del show, la historia de la música en cinco minutos y fue un éxito. Recuerdo que tenía amigos que sabían que estaba haciendo un show de a capella que me enviaban el video y me decían: mirá esto que es como lo que querés hacer. Y fue algo loco porque pensaban que era un show internacional. Y fue un inicio excelente para nosotros como músicos.

El video del ensayo de Voca People que conquistó al mundo

—Y Voca People, en estos años, se ha presentado en las ciudades más importantes del mundo.



—Ha sido increíble presentarnos en 60 países. Cualquier músico quiere presentarse en todas esas ciudades y nosotros también regresamos a los países que ya estuvimos. Fuimos a Uruguay en varias oportunidades y lugares como Brasil, Estados Unidos, Turquía, Japón o China, son lugares muy distintos entre sí. Todas las personas, pese a vivir en ciudades muy distintas, reaccionan de la misma manera con este show. Eso es fantástico.

—Una de las claves del éxito son las canciones que hacen. ¿Hay un criterio de selección especial?



—Como músico solía componer música para cine y televisión. Y para cada serie o película tenía que componer algo original. Por eso, decidir hacer un espectáculo con canciones muy conocidas, fue un gran dilema para mí. ¿Elijo calidad y hacemos Gershwin o Bach y Mozart, pero también Sting, Stevie Wonder? Cuando haces un show a capella, es muy importante que se sepa que las canciones son interpretadas sin instrumentos. Sabes cómo suena una guitarra, y pensé que si la gente sabía las canciones, podía entender que se hacía una recreación de algo que conocía. Entonces decidimos elegir las canciones más conocidas, incluso si no son las de mejor calidad, porque en el repertorio hay cinco de las peores canciones de los noventa. Pero eso es lo bueno del show, podemos cantar “I Like To Move It” de Reel 2 Real, Britney Spears con Bach o John Williams en el mismo show. Es como una montaña rusa de canciones, y se interpretan más de 120 en el espectáculo. Con respecto a la selección, mi madre solía ser mi barómetro para elegir canciones. Creé el espectáculo cuando tenía 30 años y necesitaba saber si el público podía identificar las canciones. Entonces, si mi madre no reconocía la canción de inmediato, quedaba afuera del show.

—¿Cómo se creó la imagen de los Voca People, con el traje y el maquillaje blanco?



—Eso también fue una decisión. No queríamos distraer, queríamos que el espectáculo se centrara en las canciones interpretadas en vivo. Como son extraterrestres, decidimos usar un vestuario simple para que la gente vea que estas personas son las que hacen todo arriba del escenario. Así podemos reírnos, cantar, recordar mis días en la secundaria, y entender la historia que se cuenta, con pocos recursos. Es el mismo principio de Blue Man Group sin los escenarios ni los bailarines. Incluso los cantantes, mujeres y hombres, tienen el mismo uniforme, para hacer un espectáculo sencillo.

Los Voca People ya se presentaron en nuestro país en el Auditorio del Sodre y el Teatro Movie. Ahora es el turno de Landia. Foto: Difusión

—Me decía que su madre había ayudado a elegir el repertorio, ¿ha tenido modificaciones en estos años?



—Sí, hay un 20 por ciento de material nuevo. Además, a cada ciudad que llegamos creamos algo original y único para ellos. Por ejemplo en Uruguay cantamos “Mayonesa”, que no es la misma canción que interpretamos en México, Egipto o Alemania. Me gusta ir a los países para saber qué canción les gusta para que los Voca puedan interpretarlas. Porque además de cantar Bruno Mars, Justin Timberlake o Stevie Wonder, nos gusta hacer algo especial para cada ciudad a la que llegamos con nuestro espectáculo.

—Decía que interpretan 120 canciones, ¿hay algún artista que queda afuera?



—Claro que hay, queremos ser tan inclusivos como podamos, pero elegimos canciones que tengan que ver con la historia del show. Además está la disyuntiva, ¿elegimos canciones que nos gusten a nosotros o a los espectadores? Decidimos hacer todo lo que podamos, Bach, Ray Charles, Burt Bacharach o Justin Bieber. Y no hay muchos espectáculos que puedan mezclar a Bach con Bieber, y hay un gran repertorio para elegir.

—¿Cuál es la clave del éxito de Voca People que celebra 10 años?



—Ese es un enigma que hace 10 años intentamos responder. Algunas personas dicen que creamos una fórmula muy exitosa al incluir canciones con humor y una buena calidad escénica. Pero también es usar la inteligencia, porque en Las Vegas hay espectáculos que gastan millones de dólares en vestuario y decoraciones. Y no son espectáculos que duren diez años, y con ese dinero nosotros podemos hacer 10 Voca People.

—También hay espacio para que la interacción con el público.



—Eso es algo que dura unos 20 minutos en el espectáculo y fue un proceso muy divertido de hacer, para que hagan improvisación por tantos minutos con el público. Somos de Israel, un país que no tiene mucha más gente que Uruguay, y el elenco, en su mayoría son artistas que jamás imaginaron presentarse en Italia, Brasil o Uruguay. Somos un grupo de personas a las que le gusta cantar y conocer gente que aprecie lo que hacemos. Y eso se transmite en el espectáculo.