Se viene un nuevo disco sobre "Game of Thrones", e incluye a Rosalía y The Weeknd

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En plena cuenta regresiva de cara al estreno de la octava y última temporada de Game of Thrones, aparece una nueva noticia: se viene otro disco de canciones inspiradas en la serie.

Columbia Records y HBO anunciaron la salida de For the Throne (Music Inspired by the HBO Series Game of Thrones), que se editará el próximo 26 de abril e incluirá a varios artistas famosos. La lista tiene a Rosalía, Mumford and Sons, The Lumineers, a The National, A$AP Rocky, Lil Peep, Maren Morris, Joey Bada$$, Muse’s Matthew Bellamy, Ty Dolla $ign, y a The Weeknd con SZA y Travis Scott.

The National, que participará en este disco, ya grabó para Game of Thrones el tema "The Rains of Castamere", que apareció en distintos momentos a lo largo de las siete temporadas emitidas, de distintas maneras. Ha sonado tanto en los créditos como en los capítulos (silbada o interpretada, instrumental o no), y de hecho suena en el episodio homónimo, conocido popularmente como "La Boda Roja" (el noveno de la tercera temporada).

Además, se han lanzado un par de mixtapes, dos volúmenes llamados Catch the Throne, que son los antecedentes para este álbum que, seguramente, los fanáticos sabrán disfrutar.