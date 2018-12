Una vieja psicodelia oscura

Dueño de uno de los egos más grandes del pop británico (un mal que aqueja a varios de sus cogeneracionales en la escena de Liverpool), Ian McCulloch consiguió hacer de Echo & The Bunnymen, una de los grandes de la escena británica que siguió al punk.

Fundados en setiembre de 1978, consiguieron mezclar influencias varias como The Doors, cierto hedonismo psicodélico, el pop y el new wave para conseguir un producto interesante. Su fuerte, está claro, eran las canciones por eso está bueno empezar a conocerlos (aunque bueno se formaron hace 40 años) por este clásico recopilatorio, Songs to Learn and Sing. Recoge la etapa de 1980 a 1985, probablemente la más prolífica y eficaz de una banda que aún sigue en actividad en versión reducida pero que siempre incluye a McCulloch.

Cualquiera que haya sobrevivido a la adolescencia en la década de 1980, tiene presente canciones como “Rescue”, “The Puppet”, “Do it Clean”, “The Cutter”, “Never Stop”, “The Killing Moon” y, una favorita personal, “Bring on the Dancing Horses”. Bueno, todas están acá en sus versiones originales como para hacer un karaoke temático con los amigos.

Es, la formación más sólida de la banda con McCulloch, Pete De Freitas, Will Sergeant y Les Pattinson, pero ese es dato que aporta poco con canciones tan llenas de recuerdos personales. Así sonaba la adolescencia por aquellos años.