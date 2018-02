La versión de Pinocho Sosa sobre la denuncia de Aristophanes

Anoche, en un tablado, Pinocho Sosa dio su versión de lo vivido, después de que Aristophanes hubiera subido a Facebook la denuncia de agresión por parte del responsable de Zíngaros.

Según Sosa, su grupo llegó y esperó para entrar hasta que se retiraran los Aristophanes, con los que hace cuatro años tienen una relación conflictiva en la que ya ha habido varios dimes y diretes. Pero un "chico" los "provocó", una lectura que fue planteada a la inversa por los otros parodistas.

"Miren el plantel de nosotros. Tenemos tres mujeres, no nos podemos pelear con nadie", aseguró Pinocho Sosa y dijo: "Ahí están parados Los Muchachos, que quizás son los rivales directos de Zíngaros. Y ahora cuando salgan se van a saludar todos los integrantes, no hay ningún problema. Yo no sé por qué esta gente pone cómo defenderse de nosotros. Tenemos tres mujeres, gente de 17 años, ¿qué problema podemos buscar? Yo porque mañana lo van a leer todos en internet, y el malo es Pinocho", dijo el director visiblemente molesto, y aclaró que aprovechó la oportunidad porque él no usa redes sociales, y no puede hacer un descargo así.

El público lo despidió con un aplauso.