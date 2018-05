La Vela presentó "La nube", primer adelanto de su nuevo disco

La Vela Puerca está a punto de develar Destilar, su nuevo disco de estudio, que fue grabado en las sierras de Córdoba a principios de este año, y que se encargará de mostrar durante la segunda mitad de 2018. La intención de enfocarse en la difusión de este álbum es causante, por ejemplo, de que no vayan a estar presentes en el primer Cosquín Rock uruguayo, aunque han estado en casi todas las ediciones del festival argentino.

Y antes de hacerlo estrena "La nube", primer adelanto que fue publicado ayer miércoles en sus redes, y que mañana viernes tendrá el videoclip, al tiempo que el tema y ya quedará disponible en las plataformas digitales.

"La nube" arranca con un riff de guitarra muy rockero, que va directamente ligado al bajo que marca el pulso del tema. Sobre eso, la otra guitarra dibuja y los vientos aparecen en el estribillo para darle el sello La Vela Puerca.

Teysera, por su parte, con un tono más parejo y volcado a los graves, canta sobre esas reflexiones que han atravesado desde siempre el repertorio del grupo: el amor, la amistad, la verdad, la vida moderna y la vorágine de la rutina en la que todos terminamos inmersos.

Esta es la letra de "La nube":

No me preguntes lo que pasó

Casi revienta mi corazón de miedo

Estaba a punto de respirar

Cuando el deseo empezó a acechar de nuevo



Parece que nada va a cambiar

Que todo pasa por aceptar

Ya no quiero ver



Hoy me da pena la humanidad

Buscando siempre la vanidad

Ya no quiero ser



El mundo gira sin compasión

Un terremoto y una explosión, me muero

¡Cómo me cuesta saber quién soy!

Entre las nubes de la ilusión no veo



Siempre rozando la estupidez

Como arañando la lucidez, te creo



¿Y del amor qué puedo decir?

Si hasta Cupido aprendió a mentir

Yo te quiero a vos

Solo a vos



Tengo montañas por escalar

Cerrando el baño de la humildad me pierdo

Vos sos el dueño de la verdad

Dando la cara por la mitad, no entiendo



¡Cómo me cuesta saber quién soy!

Entre las nubes de la ilusión, no veo

Vos sos el dueño de la verdad

Dando la cara por la mitad, no entiendo

"Destilar", el séptimo disco de La Vela Puerca, llegará a disquerías el viernes 18 de mayo.