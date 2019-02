"Vai Anitta": Un mirada fría a la vida de la última estrella brasileña

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Anitta es la cantante brasileña más importante del momento. Con una carrera construida a base de los hits “Sua Cara”, “Você Partiu Meu Coração”, “Paradinha”, “Vai Malandra”, “Machika” y “Downtown” (ambas con J Balvin), parece que todo lo que toca lo convierte en un éxito. Es que Anitta tiene todas virtudes para lograrlo: tiene una hermosa voz; canta en español, portugués e inglés; y puede moverse sin problemas entre el reggeatón, el funk brasileño, la música electrónica y las baladas acústicas.

La historia comenzó cuando Larissa de Macedo Machado, que nació en el suburbio Honório Gurgel de Río de Janeiro, ubicado cerca de una favela, subió un video a YouTube donde hacía covers utilizando un desodorante como si se tratara de un micrófono. Anitta -como se haría llamar en los escenarios- tenía 17 años, y desde esos comienzos se veía su talento y su enorme carisma.

Como si se tratara de una película de Hollywood, el famoso productor Batutinha vio el video y la invitó a participar de Furacão 2000, una de las productoras más importantes de Brasil. Así, en 2013 lanzó su carrera solista con “Eu Vou Ficar”, y empezó a forjar una trayectoria que, en unos pocos años, la convirtió en la cantante más famosa de Brasil. Pero tras conquistar a los norteños, Anitta quiso ir más allá.

"Machika" - Anitta y J Balvin

"2017 fue el año más importante de mi vida hasta ahora”, dice la cantante al comienzo de Vai Anitta, la miniserie de Netflix que tiene seis episodios sobre su vida. Ese fue el año en que terminó de consolidar su carrera internacional gracias al proyecto Checkmate -“Jaque mate”-, donde utilizó las cualidades nombradas al principio de la nota para publicar una canción y un videoclip por mes.

En cuatro meses cosechó las canciones “Will I See You” (con el productor Poo Bear), “Is That For” (junto al DJ sueco Alesso), “Downtown” (con J Balvin), y “Vai Malandra” (con Mc Zaak, Maejor y DJ Yuri Martins), que fueron un enorme éxito. Todas llegaron al puesto número uno en las radios brasileñas y en las plataformas de streaming. Por ejemplo, en YouTube, “Vai Malandra” tiene 335 millones de reproducciones, mientras que “Downtown” llega a los 380 millones.

A lo largo de Vai Anitta se muestra cómo se fue armando este proyecto y se hace foco en lo bien que Anitta domina el negocio: sabe cuándo es el momento de lanzar una canción, cómo deben ser los videos, cómo manejar su imagen. Es toda una empresaria musical.

"Vai Malandra" - Anitta

Así se va mostrando cómo son las grabaciones de las canciones y los videoclips de Check Mate, mientras el relato se apoya en el carisma de la cantante. A lo largo de los episodios de 30 minutos también se incluyen entrevistas con músicos como Poo Bear, J Balvin, Rita Ora y Alesso, que siempre elogian el trabajo de la artista. También se la muestra acompañada de su familia y mostrando cómo mantiene su humildad a pesar de la enorme fama.

Sin embargo, hay un aspecto que no termina de convencer. Cada vez que parece que Anitta va meterse en un tema personal, rápidamente se retoman las imágenes sobre las filmaciones de sus videoclips y los relatos que elogian su talento.

Por ejemplo, en el segundo episodio, Anitta hace referencia a un incidente que se hizo viral. “Me gustaría minimizar la crueldad que he visto por internet. Todos son muy literales y todo pende de un hilo”, dice. Pero en vez de profundizar sobre el tema, se pasa a mostrar cómo se filmó “Is That For Me”. En los últimos 50 segundos del capítulo se retoma el tema y allí relata cómo por una “llamada de atención chistosa” durante un recital, recibió numerosas críticas en internet. Anitta pide disculpas y termina el episodio.



Lo mismo sucede con su vida en Honório Gurgel -habla de un entorno de traficantes de drogas- y con la depresión a causa de las duras exigencias de su agenda: apenas se mencionan. Si uno quiere centrarse en cómo se grabaron los éxitos de la cantante más famosa de Brasil, Vai Anitta es una gran herramienta. Pero si el interés está en conocer su vida, el espectador va a quedar con las ganas. Es mejor buscar entrevistas en internet: allí realmente se abre.