El Estado uruguayo como productor de discos: financió 1.284 proyectos en los últimos 20 años

Aunque cada año, la venta de discos disminuye en Uruguay, la producción de discos no para de crecer. Un papel importante en esa aparente contradicción, la tiene el Estado: desde la creación del Fondo Nacional de Música (Fonam) en 1996, se han financiado, total o parcialmente, 1.284 discos.

El año pasado, por ejemplo, el fondo ayudó en la producción de 74 discos, entre ellos, algunos que terminaron nominados a los premios Graffiti. Los discos más exitosos siguen siendo los que producen, sin apoyo estatal, los sellos discográficos o los propios artistas.

Según las cifras que la Cámara Uruguaya del Disco facilitó a El País, entre 2008 y 2018 la venta de discos disminuyó un 77,8%: pasó de 526.315 a 116.781. Sin embargo, la producción de discos uruguayos crece cada año. Este año, por ejemplo, los Graffiti alcanzaron un nuevo récord con la inscripción de 301 disocs, un aumento de 27% con respecto a 2018.

El Fonam lleva 23 años ayudando a financiar proyectos musicales que no son exclusivamente discos: también dedica fondos a publicaciones, refacciones de salas, instrumentos, conciertos, equipos y actividades varias.

A través de dos llamados anuales, uno en marzo y otro en septiembre, el Fonam puede financiar parcial o totalmente una propuesta musical. Para formar parte del proyecto, el músico debe presentarse en el llamado, que desde este año se puede hacer por internet, y elegir para qué parte del proceso se quiere recibir apoyo.

“Algunos músicos vienen de cero”, explica Sara Ibarburu, la coordinadora del Fonam. “Otros ya hicieron la grabación pero precisan la mezcla y la masterización”. El proyecto debe detallar cada uno de los gastos. “Hay gente que presenta un documento de Word hecho por ellos que dice: ‘hacer esto me va a salir tanto’. Así no es”, dice Ibarburu.

Ingresos El Fonam consigue sus fondos a través del 5% de la recaudación total de cada recital de un músico extranjero (el 3% en caso de que participe un artista uruguayo; tal vez esa sea la razón por la que las visitas tienen telonero nacional), la recaudación de todos los derechos musicales de dominio público y las donaciones.

En el primer llamado de este año, realizado en marzo, la institución tenía un presupuesto de 7.378.123 pesos (unos 210.000 dólares), que permitió financiar 169 proyectos de los 704 que se presentaron.

Según las cifras a las que accedió El País, en esta convocatoria, el Fonam aprobó el apoyo a 44 discos por un total de 2.595.885 pesos (unos 75.000 dólares).

Entre los beneficiados se encuentra Alfonsina, quien recibirá 82.590 pesos para realizar el CD sucesor a Pactos, el álbum editado en 2017 que el año pasado recibió siete nominaciones a los Graffiti. La banda Senda 7 recibirá 70.000 pesos para su próximo trabajo, la misma cifra que recibirá Begoña Benedetti para su disco. Quienes recibirán más dinero para sus discos serán Elena Ciavaglia, quien será apoyada con 120.988 pesos, y Gabriela Morgare, a quien se le aprobó una cifra de 104.000 pesos.

Para poder recibir el apoyo financiero es necesario que el proyecto sea aprobado por una Comisión Administradora. La del Fonam está compuesta por cinco miembros, todos músicos, que se dedican a analizar cada proyecto presentado. La mesa está formada por Fernando Torrado (designado por el MEC), José Luis Azaretto (por Federación Uruguayo de Músicos), Fernando Condon (por Agadu), Héctor Rodríguez Benítez (por la Sociedad Uruguaya de Intérpretes, Sudei) y Luis Pérez Aquino, quien fue elegido por los cuatro miembros y permite ofrecer una mirada mediadora.

El Fonam financia proyectos como publicaciones, instrumentos, discos, conciertos y cursos. Foto: Pixabay

Si el artista desea que su disco sea financiado por la institución, debe presentar las letras de todas las canciones, un mínimo de seis temas en un demo, un currículum que muestre su trayectoria y un material audiovisual donde se lo vea interpretando una canción.

“No importa si es tu primer disco o si es el octavo. A la gente le cuesta entender eso”, asegura Ibarburu, la coordinadora del Fonam. “Mucha gente se queja porque piensan que hay músicos que se pueden solventar su proyecto. Puede ser o no, pero en el Fonam nunca se pide documentación de ingresos ni el patrimonio. Lo que importa son los buenos laburos que sean representativos de la música uruguaya”, aclara Ibarburu.

Luego de que el disco de un músico es financiado por la institución, debe esperar tres años si quiere volver a presentar un proyecto discográfico al Fonam. El pago que cada artista recibe para su disco se entrega en dos partes: el primero se hace luego de que el artista presente un comprobante de que el gasto ya se hizo, y el segundo cuando el producto final ya se entregó. “Es como un reembolso”, define la coordinadora.

Si el proyecto de un músico es aprobado por la comisión del Fonam, tiene un plazo de seis meses para hacerlo. “Muchas veces, los músicos no pueden terminar su disco porque su trabajo depende de terceros: el estudio se está usando, el que masteriza está ocupado o la imprenta está con mucho trabajo. En esos casos, tienen que presentar una prórroga explicando los motivos”, explica Ibarburu.

La prórroga, de seis meses, se presenta frente a la comisión, que debe aceptarla. Un músico puede recibir hasta tres prórrogas (es decir, un plazo de dos años para terminar su trabajo).

En las actas de junio hay varios ejemplos. A la cantante de tango Olga Del Grossi, que en el llamado de marzo de 2018 recibió 135.000 pesos para su disco, se le otorgó una segunda prórroga para terminar su proyecto antes del 31 de diciembre. Al grupo Salandrú, que en el llamado de septiembre de 2018 recibió 70.000 pesos, se le otorgó una prórroga para la misma fecha.

En el caso de que el músico no haya terminado su proyecto, desde el Fonam se le exige que devuelva el dinero que cobró. “Hay gente que dice que no tiene manera de devolver el dinero ahora. Entonces lo hablamos con la contadora del Fonam para organizar la forma de pago”, dice Ibarburu. “Sabemos que el músico grabó una parte, pero la plata es de todos los músicos y si no se termina el proyecto tiene que volver para apoyar a otros”.

Todo eso en un panorama en el que la venta de CD parece en vías de extinción. Sin embargo, la mayoría de los proyectos que apoya el Fonam se publican en este formato.

Si usted posee una colección de CDs de música uruguaya, podrá encontrar el sello del Fonam en varios álbumes. Foto: Archivo El País.

“El interés es de los músicos, el Fonam no obliga a publicar CDs”, aclara Ibarburu. “Cuando empezamos, también estaba la opción de publicar cassettes y luego nos fuimos aggiornando. Desde el año pasado incluimos la opción de publicar discos en formato virtual porque había músicos que nos planteaban que los CDs no se vendían”.

Tras el final del proyecto, el músico debe presentar tres copias de su trabajo en el Fonam e incluir el sello de la institución en la tapa o en la contratapa de su disco. “La idea no es hacer publicidad, sino que es una manera de difundir los trabajos que ayuda el Fonam. Es la única contrapartida que exige a los titulares”, dice Ibarburu.

Si usted posee una colección de CDs de música uruguaya, podrá encontrar el sello del Fonam en álbumes como Corazón diamante (Julieta Rada), Dos pequeños conciertos para piano (Leo Maslíah), El mar sin miedo (de Fernando Santullo), Mesopotamia (Florencia Núñez) y una lista de otros 1280 discos uruguayos.

Y en caso de que usted tenga el sueño de editar su disco y no consigue fondos, tal vez tendrá la posibilidad de incluir el sello del Fonam en su trabajo discográfico. Solo tiene que animarse a presentarse.