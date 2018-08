La uruguayita que hace su revolución folclórica

Cree que la primera magia que logró con el público del folclore tuvo que ver con que la veían “chiquita y daba ternura”. Puede que tenga razón. Es que con su poco más de metro y medio y entrando en los 20, Anita Valiente (“La uruguayita”) tuvo la destreza de pararse en escenarios que casi siempre fueron de los más grandes y de los hombres. Fueron los festivales y concursos del interior los que la fueron formando y los que fueron descubriendo que aquella chica tenía una voz potente y tenía mucho para decir.

Ahora, con 27 años, Valiente está por hacer su tercera Sala Zitarrosa sola; hubo otras dos acompañando, primero, a Carlos Alberto Rodríguez y Nestor Techera, después, a Carlos Benavides. El recital será el sábado a las 21.00, un momento especial para abrir “Bailar la vida”, la gira que tiene muchos motivos para festejar y que luego irá a varias ciudades del interior.

La excusa principal para festejar con el público que la sigue es que en febrero se convirtió en Charrúa de Oro, la cuarta mujer en la historia del Festival de Folclore de Durazno. Desde entonces, todo ha sida “una locura” para ella. Su música se ha difundido más y aumentaron los festivales a los que fue convocada, “solo por el hecho de ser Charrúa”.

Sabe que cada paso que alcanza significa plantearse nuevos desafíos, por eso, ahora va a probar volver al interior, un destino asiduo, sí, pero para convocar a su público en los teatros. También sabe que es algo muy distinto a ir a festivales. “Hay mucho público que por ahí no te conoce, pero ya que estás ahí se queda a ver qué hacés. Hacer un teatro donde la gente tenga que verte solamente a vos, eso es un desafío tremendo y creo que si no fuese por el Charrúa demorábamos un poco más en poder hacerlo”, reflexiona.

Ella, una montevideana que se ha adueñado de la música del campo para fusionarla y modernizarla, cree que la calidez humana en un lugar y otro es la misma. Destaca que sigue habiendo muchísimos festivales de folclore. “Hay más de 400 y capaz se conocen solo los más populares”, dice y cree que esa es una señal de la fuerza del género.

“Cada pueblito tiene su fiesta y la arman entre los vecinos, entre los comercios de la vuelta, todos poniendo su granito de arena para tener su fiesta y eso habla mucho de la identidad de cada pueblo”, agrega.

Para Valiente, la continuidad del género depende también de algo que ya está pasando: de la renovación. Moviéndose en el ambiente nota que hay mucha gente joven que viene con “tremenda fuerza”, tomándose las cosas con seriedad, y los artistas de renombre, cuenta desde su experiencia, dan el lugar. Además, cree que llegar con eso a Montevideo no es difícil, “hay que trabajar en que la gente se entere que el folclore sigue vivo”.

Valiente es como su nombre. Es una persona alegre y positiva que quiere que las canciones que canta transmitan ese mensaje. El nombre de la gira lo demuestra: “’Bailar la vida’ tiene un mensaje muy esperanzador de ‘vamo arriba’. Hay que disfrutar el ahora porque así como los malos momentos pasan, los buenos también, entonces hay que bailar la vida, reír y disfrutar”. Con esa filosofía va disfrutando esta gira, pero con su cabeza un poco puesta en el tercer disco, después de todo, cuenta, va a ser la primera vez que grabe una canción con letra y música de su autoría. Está expectante.

“Hacemos folclore y nos animamos a la fusión”



Para el sábado a las 21.00 en la sala Zitarrosa, Anita Valiente está preparando canciones que la vienen acompañando desde siempre. Como es de esperar para el público que la conoce, “La uruguayita” no puede faltar.



Con esa canción, que Néstor Techera compuso para ella, ha ganado un público particular: los niños. Es que la cantan en las escuelas y no quieren perderse la oportunidad de escuchar y ver a la voz que la hizo famosa.



Pero lo que más le gusta resaltar a la cantante, es que el sonido que hace en el escenario siempre se va renovando. “Hacemos un folclore y nos animamos a la fusión, entonces le vamos sumando instrumentos que por ahí no son tan clásicos del género. De a poco queremos ir jugando con eso y darle más la personalidad de Anita Valiente”, explica.



Las entradas, por Tickantel, van de 350 a 600 pesos.