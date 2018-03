Uruguay espera a Paul McCartney en setiembre

Negociaciones para preparar una nueva visita del cantautor inglés Paul McCartney a Uruguay se encuentran en proceso, según informó Telemundo y confirmó El País.

El músico podría presentarse por tercera vez en Montevideo a través de la producción de Eduardo “Atín” Martínez, quien ya ha trabajado en la realización de shows musicales de gran escala en el país como el que dieron los Rolling Stones en 2016 en el Estadio Centenario.

McCartney llegaría en la segunda quincena de setiembre al estadio en una gira que también incluiría recitales en Buenos Aires, Porto Alegre, Santiago de Chile y Lima, según señaló Telemundo.

El músico, quien ya se presentó en vivo en Montevideo en dos recitales brindados en el estadio -el primero fue en 2012 y el segundo en 2014- no ha anunciado aún oficialmente una nueva gira mundial y en el sitio oficial del músico se establece que actualmente no hay futuros recitales confirmados.

Desde la Comisión Administradora del Field Oficial (CAFO) del estadio, el director general Mario Romano Alonzo señaló a El País que al momento no se han notificado nuevos preparativos para una visita futura del músico británico.

La última gira del músico fue titulada One on One y cerró en diciembre del año pasado con presentaciones en diferentes países de Oceanía. El último tour del músico, que empezó en abril de 2016, también lo llevó por Norteamérica, Asia y Europa.

Al igual que en sus dos visitas a Uruguay, el repertorio de la gira One on One incluyó canciones de McCartney como solista y de sus grupos The Beatles y Wings.

En su último recorrido por América Latina, McCartney y su banda se presentaron en cuatro ciudades de Brasil y en Ciudad de México. No hubo presentaciones en Argentina, uno de los destinos usuales del músico dentro del continente.

Desde principios del año pasado, el compositor británico se encuentra trabajando en la grabación y producción de un nuevo trabajo discográfico. Al hablar de su regresos a los estudios, McCartney reveló que entre los colaboradores del álbum se encuentra Greg Kurstin, productor que trabajó con Adele en el exitoso single de la cantante, “Hello”.

“Kurstin fue a trabajar con Beck y ganó el Grammy a Mejor álbum del año. Después se fue a trabajar con Adele y ganó el premio a Canción del año”, recordó McCartney en una entrevista con la BBC publicada en 2017. “Mi única preocupación es que la gente pensará ‘¡Ahí va Paul con el sabor del mes!’”, bromeó el cantautor sobre su trabajo con el productor.

Otra de las actividades destacadas del músico el año pasado fue la colaboración que realizó en julio junto a su excompañero de banda y amigo, Ringo Starr.

McCartney y Starr trabajaron juntos en la canción “We’re on the road again” del álbum Give More Love del baterista.

De volver a Uruguay, McCartney se sumará a una lista de visitas de músicos internacionales que para 2018 incluye las presentaciones de Phil Collins (17 de marzo) y Roger Waters, integrante de Pink Floyd (3 de noviembre).