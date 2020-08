En "Twice As Tall", el nigeriano Burna Boy sigue expandiendo el sonido de África

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tras haber participado de la banda sonora de la remake de El Rey León y haber encabezado el festival One World: Together At Home, el nigeriano Burna Boy continúa llevando el sonido de África a todo el mundo. Su nuevo disco, Twice As Tall, propone una unión entre tradiciones musicales y generaciones e invita a profundizar en el género de la afrofusión.

"Twice As Tall” incluye el aporte del legendario Youssou N’dour; “Wonderful” rescata el cálido sonido coral de Ladysmith Black Mambazo y lo fusiona con una base de reggaetón y afrobeat; y “Monsters You Made”, grabada junto a Chris Martin, mezcla de reggae y rock para plantear una dura crítica contra el racismo. Son 15 canciones que invitan a un enriquecedor viaje continental.