Tunda Prada presenta "Duna", un show inclusivo, en la sala Hugo Balzo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Con Duna, el músico, dibujante y realizador Tunda Prada propone un espectáculo inclusivo donde busca integrar al público tanto vidente y oyente, como sordo y ciego, a un mismo nivel de percepción del arte. A través de la mezcla de música y dibujos, Prada busca generar un sentimiento de comunión en la sala Hugo Balzo, donde plantea que todos los asistentes puedan comprender del planteo artístico que construye sobre el escenario.

Antes del show de esta noche, El País charló con el artista.

—En Uruguay, no se me ocurre ningún antecedente de este tipo de show inclusivo. ¿Esta es la primera vez que se hace acá?

—Sí, porque se han presentado canciones con lenguaje de señas, pero no un espectáculo entero.

—¿Cómo surgió la idea de Duna?

—La propuesta de hacerlo inclusivo viene de una amiga, que se llama Ariadna. Lo que más me motivaba al principio era la investigación sobre el tema, y eso es a lo que le saco más jugo. Conversando con ciegos y con sordos, empecé a investigar cómo es su percepción del arte. Pero también me motivó muchísimo estudiar cómo percibimos el arte cualquiera de nosotros: los receptores sensoriales, cómo entran a nuestro cuerpo, a nuestra mente y cómo se procesa todo. Lo interesante del espectáculo es imaginarse cómo sería un concierto si alguien no tuviera un sentido.

—Y lo importante es que todos puedan entenderlo.

—Por lo menos traducir lo más que se pueda lo que estoy tratando de decir. Después depende de cada persona; dos personas van a un concierto y una entiende una cosa y otra. Está en el lector que se haga bien la lectura. Después está la subjetividad con que lo leen y lo retransmiten todas las personas.

—¿Cómo va a estar armado el repertorio de Duna?

—Busqué canciones mías que se componen de diferentes momentos y estados de ánimo. Busqué canciones que tuvieran que ver con la arena, el arte y la discapacidad. En el espectáculo, la arena es como una metáfora de la vida. La duna es un cúmulo de pequeñas partes, que se juntan para ir haciendo la vida; los momentos se van sumando. Jugando con eso, me parecía que el espectáculo tenía que tener una coherencia estética: que tenga el color de la arena para ir generando el ambiente.

—¿Tenés pensado ir generando ambientes musicales?

—Sí. Elegí canciones mías con un estilo más folclórico o de candombe. La arena tiene una energía telúrica, que viene de la tierra. Quería que apareciera la guitarra española y que se sintiera la madera. Aparecen paisajes sonoros mientras hago un dibujo o cuento un cuento. Estoy hablando de algo vital: integrar y reflexionar sobre los sentidos, cómo recibimos la realidad y cómo la transformamos.

—El espectáculo también va a estar basado en el mapping. ¿Cómo surge la idea de agregarlo a la propuesta?

—La sala se presta porque tiene una buena pantalla y voy a poder dibujar en pantalla gigante. Tomo de una cámara cenital lo que dibujo en una cámara de vidrio. Procesé varias imágenes que guardé y, junto con lo que voy a estar dibujando se va a generar mapping en distintos volúmenes sobre el escenario. Todo es buscando un hilo conductor a través de la arena.

—¿Te interesa documentar el espectáculo?

—Me interesa. Después lo vamos a llevar al interior y me interesa dejar grabado algo. Pero lo que más me interesa es el feedback que puede tener el espectáculo. Quiero ver lo que pueda pasar después, las conversaciones con la gente. Quiero saber qué sintieron, por eso que se comuniquen por donde quieran; en las redes, o cara a cara. Me interesa hablar con gente que se está formando y que tiene cierta discapacidad para saber si pueden entender de lo que estamos hablando. Quiero transmitir de la mejor manera.