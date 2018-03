Un trovador con acento irreverente que está de vuelta

Celebrando una década de su primer disco oficial, Diego Perdomo, más conocido como Zambayonny regresa hoy a la Sala del Museo (a las 21.00 y hay entradas por Abitab a 500 pesos) para presentar su último disco y DVD grabado en vivo, Concierto aniversario, donde se repasan sus mejores canciones.



Esa es la justificación para que este músico y escritor vuelva a nuestro país. El año pasado llegó con el espectáculo Tragedias junto a Hernán Casciari y tres veces con su banda en 2016 en La Trastienda. “Hacíamos cuentas y ésta es la vez número 14”, dice Zambayonny. Antes estuvo en El Tartamudo e hizo el último show del extinto Lorente. “Es un signo de los tiempos, cambiar cultura por sectas” dice entre risas Zambayonny refiriéndose a que el local de Lorente en la Plaza Cagancha se vendió a una iglesia.



El cantante -un trovador con lengua filosa y comentarios reflexivos- asegura que esta década “pasó bastante rápida, hicimos como 500 shows, varios discos y algunos libros”, dice entre risas Zambayonny que llegó a El País con sus característica gorra y guitarra.



Zambayonny interpreta en vivo "El equilibrio del mundo"

En el concierto que dará hoy, habrá canciones nuevas y algunas viejas. “Si haces un disco de 12 canciones, lo que quiero es hacerlas todas, pero elijo medio disco del último y las otras son de anteriores trabajos”. Es que como público prefiere que el artista que va a ver cante canciones nuevas “y si son inéditas, mejor”, agrega.



Así, el concierto en Sala del Museo, Zambayonny lo define como un “sube y baja en emoción y risa, trato de armarlo así”, dice y agrega que eso se fue armando con los años, “fue una dinámica natural de los shows que con los años se fue solidificando”, dice este fanático de Olimpo, el cuadro de sus amores y para el cual escribió el himno. “La hice como un himno de los años 30, medio marcha y épica y ahora la Comisión Directiva la pone antes de que salgan a la cancha y hace remeras con las frases. Es un orgullo rarísimo”, dice.



—¿Te pones nervioso antes de salir a cantar?



—Al principio sí, en los primeros dos shows, hasta que me di cuenta que la gente está a favor. Salió de su casa, pagó la entrada y es toda una fiesta. Tenes que proponerte arruinarlo, sino no lo haces mal. Y cuando lo entendí, nunca más me puse nervioso, siempre es una fiesta, como en una cancha y cantan todas las canciones, mejor que yo, porque las estoy leyendo y ellos se las saben de memoria.



—¿Te han hecho comentarios negativos por tus letras?



—Sí, sino no estás vivo.



—Me refería a las feministas, por ejemplo.



—No, con eso no. Hay que diferenciar lo que es una declaración pública de lo que es una obra de ficción.

Con nuevo disco para este año

Zambayonny se encuentra trabajando en su próximo disco, el cual será “muy barroco”, dice y agrega que se está produciendo y se grabará en Barcelona, con la intención de lanzarlo en algún momento de este año. “Es un año bisagra por el mundial”, dice y reconoce que lo tiene entusiasmado. Para este disco escribió muchas canciones, se seleccionaron 12 y dice que son “canciones largas y será un disco largo”.