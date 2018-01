Tres novedades musicales que son tendencia en Youtube

Empezó el año con grandes estrenos en el terreno musical que cumpliendo su cometido de conquistar público, son tendencia.

Mars se da segundas oportunidades con Cardi B

El video lo estrenó hace dos días y desde entonces ha ocupado el puesto número uno en las tendencias de Youtube (al momento de escribir esta nota iba en las 14.882.291 reproducciones). Es una versión remix de "Finesse", que se convirtió además en la primera colaboración de Bruno Mars con la exitosa rapera neoyorkina de 25 años, Cardi B.

Podría decirse que fue un intento de Mars por salvar la segunda canción menos escuchada de su último álbum, "24k magic", editado en 2016. Y funcionó muy bien.

El video, como ya viene siendo un clásico en este músico, es un homenaje a la década de los 90 y a dos shows televisivos en particular, In Living Color, programa musical, y la serie protagonizada por Will Smith, El Príncipe del Rap.

Tanta especulación le rindió a Timberlake

La canción es pegadiza, y sin duda podrá rendirle a Justin Timberlake ahora que se prepara para actuar en el Super Bowl. El video, anunciado a través de redes sociales desde comienzos de la semana, fue menos de lo prometido. Tanta expectativa para algo que, si bien resulta entretenido y encaja con la personalidad de bailarín — no podremos olvidar nunca su paso por la boy band NSYNC — que además homenajea con algunos pasos al eterno rey del pop, Michael Jackson, se vuelve un poco largo.

Al futurismo del robot y del final —no lo vamos a contar para que se sorprendan —, donde el músico y actor imita a Steve Jobs, se le suma también el aire de nostalgia por la clara apelación a los ritmos clásicos de los 80 y 90, tales como el hip hop y la música disco.

El éxito está garantizado: no hace ni un día que se publicó y ya está en el segundo puesto de las tendencias de Youtube, con 907.938 reproducciones al momento de la nota.



La canción, "Filthy", es la primera muestra del álbum Man of the Woods que saldrá a la venta el 2 de febrero.

Kenrick Lamar y SZA musicalizan "Black Panter"

No entra en el top tres. Lo supera un video curioso con errores de la película Bee Movie. Pero "All the Stars", lanzada ayer, ya tiene más de un millón de reproducciones. Es un trabajo en conjunto de Kendrick Lamar y una estrella estadounidense en potencia del R&B, SZA, y es el primer single de la película de Marvel Black Panter, que tiene fecha de estreno para febrero. Fue Lamar uno de los encargados de curar la banda sonora para la película.

En 2017, Kendrick Lamar ocupó el puesto número uno de varias listas de lo mejor del año en música.