Tres escenarios de la costa donde la música uruguaya es la protagonista del verano

Esta temporada llevó, como siempre, la música hacia la costa, y entre grandes visitas internacionales que llegan para tocar en Punta del Este, y el clásico circuito de boliches y festivales en Rocha, además de la presencia repetida de DJs internacionales que son referencia de música electrónica en el mundo, hay más opciones. Si es de los que está buscando ver artistas nacionales en las próximas semanas, en contexto de vacaciones, acá va un repaso a tres agendas que hay que atender.

EN CANELONES Rock en Club Los Titanes La Tuna

El escenario del balneario de Canelones es un clásico de cada verano, con una oferta que atrae a los que vacacionan allí y a los montevideanos, que se benefician de un viaje en ómnibus no es tan largo. En 2020, entre una cantidad de actividades deportivas y familiares, resaltan los conciertos de Buitres y No Te Va Gustar.



Buitres tocará por primera vez en ese club, el sábado 25 de enero a las 22.00, y seguramente aprovechará para hacer canciones de su disco Mecánica popular, editado antes de que se terminara el año.



No Te Va Gustar, en tanto, volverá a un lugar que ya conoce bien, el sábado 8 de febrero a las 22.00. La banda está de receso de una gira enorme que la ocupó a lo largo de todo 2019, sobre todo en formato acústico, así que los encuentros con el show eléctrico han sido contados en el último tiempo, lo que le agrega un plus.



Las entradas para ambos recitales ya están en Abitab.

en maldonado Centro Cultural Kavlin

Ubicado en Calderón de la Barca y Shakespeare, en Punta del Este, este espacio llama cada vez más la atención, con una propuesta cultural variada y sostenida a lo largo del año. Allí se puede visitar una instalación fotográfica de Fernando Montiel Klint, por ejemplo, pero además habrá, a lo largo del mes, un ciclo de música que comenzará la semana próxima.



El primer show será de Christian Cary, cantante y guitarrista de la banda de rock La Triple Nelson, que hace un buen rato viene dando conciertos en solitario, en los que toca canciones propias e incluye varias versiones. Se presentará el jueves 16 a las 22.00.

Después, el jueves 23 estará Maia Castro, cantante de tangos y ritmos criollos que el año pasado lanzó Quinto, un disco grabado en vivo que incluye nuevas composiciones suyas, versiones renovadas de otros temas propios o de otros autores. El 30 el show será de Julieta Rada, que también tiene un buen álbum del año pasado, Bosque (su trabajo más logrado hasta ahora); y el cierre del ciclo será con Diego Rossberg, excantante de Cuatro Pesos de Propina que, como sus colegas, en 2019 lanzó Eres el fuego, su segundo disco solista.



Para los cuatro shows, las entradas están en venta en los locales de Red UTS.

en maldonado Espacio Miramar

En Maldonado pero en Piriápolis abrió las puertas Espacio Miramar, un lugar que recuperó el espacio del viejo cine Miramar, y que tiene un cronograma que alterna entre teatro y música para este verano. Allí sobre la Rambla de los Argentinos, mañana viernes estará la banda de raperas Se Armó Kokoa (S.A.K.); el sábado, la cantautora Alfonsina; y el martes, el proyecto Tango de a Dos que integran la cantante Carmen Morán y el músico Luciano Gallardo. Además, el 16 y 17, el dúo de Alejandro Spuntone y Guzmán Mendaro celebrará sus 10 años. Las entradas están en boletería.