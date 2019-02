Tres discos que están sonando: Pet Shop Boys, Bob Mould y Alex Chilton

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Disco A bailar el ritmo político

Aunque sus canciones siempre han estado repletas de comentarios sociales y hasta políticos, Agenda, un EP de cuatro canciones que acaban de editar sorpresivamente los Pet Shop Boys atiende como casi nunca antes una coyuntura actualísima: el uso de las redes sociales y cómo son aprovechadas por la mezquindad de los políticos. Los títulos de las canciones ya indican para qué lado van: “Give stupidity a chance” (“Dénle una oportunidad a la estupidez”), “On social media” (“Sobre las redes sociales”), “What are you going to do about the rich?” (“¿Qué vas a hacer con los ricos?” y “The forgotten child” (“El niño olvidado”). Desde allí Neil Tennant y Chris Lowe hablan de la calidad desmejorada de la clase política, las nuevas formas de interactuar, la clase altísima y los refugiados. Lo hacen, como siempre, invitando al baile y sonando como si el tiempo nunca hubiera pasado para estos dos señores. En simultáneo están preparando un nuevo disco.



disco Adrenalina en formato rock

Si la adrenalina tiene una presentación en sonido, es bastante parecida a este Sunshine Rock de Bob Mould: desde que empieza a que termina va por la sobredosis guitarrera y uno queda media atolondrado. Si los seguidores de Foo Fighters encuentran alguna similitud con esto, deben saber que Mould viene dando la lata desde 1979 cuando formó Hüsker Dü, una de las grandes bandas del punk estadounidense. Ha venido transitando la misma senda, tanto en su carrera solista como en proyectos como Sugar y en Sunshine Rock consigue uno de sus discos más potentes. Quizás sea porque ya es el cuarto con la base rítmica de Jason Narducy y Jon Wurster, quien lo entienden y la siguen la cabeza como pocos antes. O porque que la ferocidad casi hardcore de la guitarra se combina justito con las melodías pop que le van tan bien a Mould, quien acá va por el lado intimista en las letras. Si lo de usted es el rock sin concesiones, acá tiene un gran disco.



Disco El cantautor desconocido

From Memphis to New York recopila canciones de una de las etapas menos transitadas de Alex Chilton, el gran cantautor del rock americano que no conoce nadie. La fama de Chilton, quien falleció en 2010 a los 60 años, fue enorme en la década de 1960 gracias “The Letter”, con sus Box Tops y su siguiente banda, Big Star, fue un proyecto que influiría el rock durante medio siglo (su Third, es uno de los grandes discos en la historia de la música), aunque su suceso nunca superaría el del círculo de los enterados de siempre. Pasó el resto de su carrera con proyectos personales en los que combinaba rock americano, blues y pop. Eso queda claro en este recopilatorio que lo muestra guitarrero y nostálgico con una colección de canciones (“B-A-B-Y”, “Dalai Lama”, “Paradise”, “Take it Off”) que, en un mundo más justo, hubieran merecido una mejor suerte y estarían animando fiestas a toda hora. Pero este nunca fue un mundo justo. F.C.