Tres álbumes de rock entre las novedades discográficas de la semana

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Disco Canciones que se hicieron clásicos

Vea el video de "Free Fallin"

Como bien lo indica el subtítulo, The Best of Everything es la recopilación definitiva que incluye todos los éxitos en 40 años de la carrera de Tom Petty, ya sea solo o con sus fieles Heartbreakers. El orden no es cronólogico y de hecho se abre con “Free Fallin” que es de 1989 cuando Petty ya era un cantautor consagrado y elogiado pero estaba dando el paso a convertirse en una estrella pop. Es tremenda canción a pesar de que en su momento sonó rara la producción de Jeff Lynne. Como para mostrar todo el abanico, la segunda canción es “The Last Dance of Mary Jane” donde Rick Rubin lo volvió a sus raíces. Entre esos dos mundos pasa este disco (que en su versión más extendida es de cuatro volúmenes) que incluye momentos de todas las etapas y donde brillan canciones como “You Wreck Me”, “I Won’t Back Down”, “You Don’t Know How It Feels”; “Learning To Fly”; “Don’t Come Around Here No More”; “Refugee”, todos clásicos de la música americana.

Disco Madurar a veces suena así

Vea el video de "High As A Kite" de Weezer

La presencia de David Sitek —un productor de los importantes y modernos cuyo trabajo se escucha, por ejemplo, en Tv On The Radio y Yeah Yeah Yeahs, entre proyectos para la muchachada sensible— ya está presente en el tono bailable pero extraño de “Can’t Knock the Hustle”, la canción que abre este album negro de Weezer. Es un ritmo contagioso medio disco y algo sobrecargado que marca fuerte lo que la banda de Rivers Cuomo quiere hacer en estos tiempos. Por las dudas, no tiene nada que ver con The Teal Album, el disco de cover demasiados fieles que sacaron sorpresivamente hace un par de semanas. Acá lo que hay es originalidad sobre los terrenos conocidos del power pop (“Living in L.A” está bien cerca de “Beverly Hills” pero sin el riff pegadizo) que los Weezer transitan desde hace dos décadas y que los mantiene tan jóvenes: es un disco de moderno rock nerd. Y estos tipos nunca quisieron hacer otra cosa.

Disco Algunos lo esperaban

Vea el video de "Inferno (Brisbane in Summer)"

de Robert Forster

Siempre está bueno cuando uno se encariña con un cantautor, se olvida que existe y, de repente, descubre que tiene algo nuevo. Eso es a lo que más o menos ha obligado Robert Forster a sus seguidores: su carrera solista que ya lleva 20 años ha dejado hasta ahora siete discos, lo que es poco. Por suerte siempre se puede volver a ellos a la decena que editó con Go Betweens, la primera banda de este australiano. Inferno es su primer disco en cuatro años y vuelve a trabajar con Victor Van Vugt, quien ha sabido hacer brillar a otro gran cantautor australiano: Nick Cave. Acá lo que hace es despojar las canciones de cualquier oropel y dejarlas en su presentación más básica. Y eso las acerca a Cave (“Crazy Jane and the Day of Judgement”), a los Go Betweens (“No Fame”, donde dice “no necesito fama”, que es como una declaración de principios) o a John Cale (“Inferno”). Por donde sea es el regreso de Robert Forster y tiene que conocerlo.