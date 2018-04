El trapero Bad Bunny vuelve a Uruguay a meses de su primera visita

En setiembre de 2017, Bad Bunny llegó por primera vez a Uruguay y actuó en el Teatro de Verano. Y poco más de medio año después estará de vuelta, en ese mismo escenario, con su gira La nueva religión Tour.

El trapero puertorriqueño se presentará allí el 29 de mayo, y las entradas ya están en venta en Red UTS y Redpagos, desde 1.400 pesos.

Bad Bunny, nacido Benito Antonio Martínez Ocasio, tiene 24 años y es una de las sensaciones de la música latina del momento. Su despegue se dio el año pasado, cuando sus canciones empezaron a posicionarse en las plataformas de streaming y a darle a la música latina y urbana actual, un giro que fue del reggaetón al trap, estilo que lo tiene como abanderado.

Ahora, es uno de esos artistas que todos llaman para colaborar. Está con Becky G en "Mayores", tema que ya tiene su versión en plena uruguaya; y con Karol G en "Ahora me llama". También con Enrique Iglesias en "El baño", y con Natti Natasha, J Balvin o Daddy Yankee en otros temas.

Y recientemente fue convocado por la rapera estadounidense del momento, Cardi B, una de las pioneras más influyentes del mundo según la lista que publicó la revista Time la semana pasada.

Con ella y J Balvin hizo "I Like It", para el disco de Cardi B, que se llama Invasion of Privacy y es lo que hay que escuchar ahora.

Pero aparte de los dúos y las invitaciones que recibe de otros artistas, el puertorriqueño tiene éxitos propios como "Amorfoda", en el que canta sobre el dolor que le causó una decepción amorosa.

"Amorfoda", uno de los hits de Bad Bunny

O "Soy peor", otro tema sobre despecho.