La Trampa pierde a su histórico cantante

Tres días atrás, La Trampa anunciaba en su página oficial de Facebook, una página que hoy ya no está disponible, que a un año de su vuelta a los escenarios con el primero de cinco shows con entradas agotadas en el Teatro de Verano, entraba en un receso para evaluar su futuro.

"Utilizaremos estos próximos meses para pensar, o para crear, o para decidir sobre el futuro de la banda", se cerraba ese posteo que venía después de una presentación en la Semana de la Cerveza de Paysandú, y como broche a un año de varias presentaciones en el interior.

Pero hoy, la historia de La Trampa sufrió un nuevo revés, porque su histórico cantante Alejandro Spuntone anunció que ya no seguirá ocupando ese lugar. "Durante 18 años fui el cantante de La Trampa y así me conocieron. Eso queda en el pasado como una parte fundamental de mi vida", escribió y agregó en una siguiente publicación: "Por la banda y sus canciones hoy soy el intérprete que soy. El futuro traerá nuevos desafíos, pero La Trampa ya no va a ser uno de ellos".

La vuelta de La Trampa a los escenarios había sido con él, el guitarrista y compositor Garo Arakelian, el bajista Carlos Ráfols y el baterista Irvin Carballo. Todavía no hay un comunicado oficial de la banda y, por su parte, Spuntone dijo a El País que no hará declaraciones.

De cualquier manera, sigue adelante con su dúo de versiones con el guitarrista Guzmán Mendaro.