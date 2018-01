La trágica historia real que inspiró "Zombie" de Cranberries

Que la canción más conocida de The Cranberries habla de una guerra no es novedad. Dolores O'Riordan, quien falleció ayer, la compuso precisamente pensando en el conflicto de Irlanda del Norte que, con un antecedente en la rebelión de 1916 conocida como el alzamiento de Pascua, enfrentaba a quienes querían separarse de Reino Unido y a quienes querían mantener la unión, explicó la BBC.

El conflicto de Irlanda del Norte comenzó en 1968 y se extendió hasta la década de 1990. Una de las principales características fue el levantamiento en armas que dejó más de 3.500 muertos en total. El hecho preciso que llevó a O'Riordan a componer lo que fue luego el primer sencillo de No Need to Argue —lanzado en 1994—, fue un atentado del Ejército Republicano Irlandés (el bando que luchaba por una Irlanda independiente) que como consecuencia dejó dos niños muertos, Tim Parry y Johnathan Ball, de 12 y tres años. La canción se enfoca en el sufrimiento de la familia; "Otra madre se está quebrando, el corazón está sufriendo", dice parte de la letra.

En una entrevista a O'Riordan en 2017 de la BBC, la cantante contó que "Zombie" fue "la canción más agresiva" que escribieron. Y hubo un porqué.