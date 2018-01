Tom Petty murió por una sobredosis accidental de opiáceos, según la autopsia

El roquero estadounidense Tom Petty, que falleció el pasado octubre a los 66 años, murió por una sobredosis accidental de opiáceos, según los resultados de la autopsia desvelados hoy por la familia del músico.



Dana Petty, viuda del artista, y Adria Petty, una de sus hijas, explicaron en un comunicado alojado en la web oficial de Tom Petty que sabían que al músico le habían prescrito medicamentos para el dolor y añadieron que estaban "seguras", antes de que se desvelara el informe de los forenses, de que su muerte fue "un desafortunado accidente".



Petty sufría de enfisema pulmonar, problemas en la rodilla y de una fractura de cadera.



Las familiares de Petty indicaron que, entre otras sustancias, el músico tomaba fentanilo (Fentanyl), un potente opiáceo que también estuvo detrás del fallecimiento de Prince.



Este analgésico es entre 80 y 100 veces más potente que la morfina y entre 25 y 40 veces más fuerte que la heroína, de acuerdo con el informe de 2015 sobre narcóticos de la Agencia Antidrogas Estadounidense (DEA).



"Pese a su dolorosa lesión, insistió en mantener su compromiso con sus seguidores y dio 53 conciertos de su gira con una fractura en la cadera", señalaron los familiares de Tom Petty, quienes aseguraron que por ello se agravó su dolencia.



Además confiaron en que esta autopsia puede provocar un mayor debate acerca de la epidemia por consumo de analgésicos que vive Estados Unidos: "Entendemos que es una saludable y necesaria discusión y esperamos que de alguna manera este informe ayude a salvar vidas".



El medio especializado en noticias de famosos TMZ informó hoy que la autopsia de Petty detalla que el músico tomó, además de fentanilo, otros medicamentos como oxicodona o alprazolam.



Petty, que falleció el pasado 2 de octubre en Los Ángeles, era una figura fundamental del rock estadounidense gracias a memorables discos como "Tom Petty & the Heartbreakers" (1976), "Damn the Torpedoes" (1979), "Full Moon Fever" (1989) y "Wildflowers" (1994).



El artista recibió en 2017 el galardón Persona del Año de la Academia de la Grabación como parte de los actos previos a los premios Grammy, y era miembro desde 2002 del Salón de la Fama del Rock and Roll.



Petty estuvo de gira durante el pasado año con un tour con el que celebraba los 40 años de su carrera junto a la banda de acompañamiento The Heartbreakers.



La gira comenzó el pasado 20 de abril en Oklahoma (EE.UU.) y culminó su andadura en el legendario Hollywood Bowl de Los Ángeles, donde, con Lucinda Williams como telonera, Petty actuó tres noches (21, 22 y 25 de septiembre).