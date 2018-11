Titãs, la banda que sigue buscando lo distinto y hoy llega a Montevideo Rock

La segunda edición del renovado Montevideo Rock arrancó ayer, con una larga jornada de música en vivo en la Rural del Prado, y continúa hoy, con una programación en la que destacan Buenos Muchachos, La Triple Nelson, Florencia Nuñez, Los Buenos Modales, el cierre con Fito Páez y, claro, los brasileños de Titãs.

Titãs estuvo el año pasado en el Teatro de Verano, y ahora vuelve a reencontrarse con el público uruguayo en un contexto bien distinto (entradas en Red UTS). Antes de eso, el cantante y bajista Branco Mello charló vía mail con El País.

—A principios de año publicaron Doze Flores Amarelas, una ópera-rock de tres actos. Allí cuentan la historia de tres estudiantes universitarias que van a una fiesta y son violadas por cinco compañeros; se muestran las consecuencias psicológicas del crimen y cómo las tres Marías se unieron para vengarse de sus atacantes. ¿Cómo surgió esta idea y qué obras tuvieron de referencia? ¿Se basaron en un hecho real?



—La idea surgió hace aproximadamente tres años, a partir de nuestra voluntad de realizar un proyecto musical que sea incendiario y diferente de lo que ya habíamos hecho en estos 36 años de carrera. Y creímos que una ópera rock brasileña era un desafío creativo muy especial. Tuvimos como referencia a las clásicas óperas rock: Tommy, de The Who; The Wall, de Pink Floyd; y O fantasma do Paraíso, la película de Brian de Palma. En cuanto a la temática, no nos basamos en una historia real, pero sí en temas y cuestiones actuales, como la violencia contra la mujer, el aborto, el machismo y el uso de drogas.

—Doze Flores Amarelas tiene 29 canciones y dura más de una hora. ¿Cuál es la importancia de apostar a grabar un álbum conceptual en un momento donde se habla cada vez más de la escucha fragmentada de música?



—Siempre fue una característica propia de la banda poder apostar a caminos que sean diferentes, no convencionales y sorprendentes. Esta ópera rock es el ejemplo perfecto. Es verdad que parece impensable hacer un proyecto de esta magnitud con tanta música nueva que se relaciona entre sí, en la época de singles y de las plataformas digitales. Más allá de eso, nos gusta correr este tipo de riesgos, porque nos proporcionan libertad creativa y satisfacción artística.

"Siempre fue una característica propia de la banda poder apostar a caminos que sean diferentes, no convencionales y sorprendentes" Branco Mello Músico de Titas

—Al escuchar sus discos puedo encontrar un fuerte interés por experimentar con diferentes géneros musicales. En Cabeça Dinossauro (1983), Jesus Nao tem Dentes No Pais do Bangelas (1987), O Blesq Bom (1989) y Titanomaquia (1994) hay fuertes influencias de reggae, new wave, punk rock, MPB, funk, música electrónica y grunge. ¿De dónde surge su interés por abordar diferentes estilos musicales?



—Cuando formamos Titãs en 1982 teníamos el foco puesto en el rock, aunque con diferentes influencias. Luego, esas influencias se mezclaron en nuestra música y terminaron generando un estilo “titânico”, que hasta hoy está presente en todos nuestros trabajos.

—Titãs ha cambiado numerosas veces su formación. ¿Cómo se han adaptado a los cambios y a qué desafíos se enfrentaron para mantener la esencia de la banda?



—Con la experiencia, aprendimos que es necesario saber transformarse y reinventarse cada día. Para nosotros, el espíritu es igual, y la banda se renueva sin perder la esencia.

—En la mayoría de sus letras plantean críticas políticas y sociales. ¿Qué importancia le dan a la música como una herramienta de concientización?



—Queremos que nuestra música tenga una fuerza política y de reflexión que esté en sintonía con el mundo en que vivimos, y que pueda ser una crónica de nuestro tiempo.

—¿Cuál es su relación con el público y con la música uruguaya? ¿Qué esperan del Montevideo Rock?



—Tenemos un gran recuerdo de la primera vez que tocamos en Montevideo: fue a comienzos de los noventa, con el show Titanomaquia. Quedamos muy impresionados con la recepción del público, y el año pasado volvimos y fue un reencuentro increíble. Nos gustan muchas cosas de la música uruguaya, así que nuestra expectativa es muy grande y estamos muy felices de participar en Montevideo Rock.