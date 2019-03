Los Tipitos: "El público te renueva las canciones que tocás hace 20 años”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Tras años sin visitar Uruguay, este sábado Los Tipitos vuelven a Montevideo. Durante las celebraciones de St. Patrick’s Day en el Yatch Club los argentinos se presentan junto a Banda de Turistas y The Rey Band. Antes de su show, Walter Piancioli habló con El País.

"La cerveza y el rock son un viaje que siempre funciona”, dice Walter “Willi” Piancoli desde un bar ruidoso de Buenos Aires. El tecladista, guitarrista y vocalista de Los Tipitos comenta, vía telefónica, que está feliz de poder volver con su banda a Montevideo tras varios años sin tocar en la ciudad. “Que sea en la fiesta de Saint Patrick es perfecto”. Este sábado, a partir de las 18.00 serán parte de la festividad irlandesa en un festival de entrada gratuita -que requiere de registro previo en el evento de Facebook- en el que el grupo argentino se presentará junto a Banda de Turistas y The Rey Band en el Yacht Club.

“Para este reencuentro vamos a hacer un show de recorrido de nuestra carrera y vamos a tocar los temas que la gente quiere escuchar y cantar con nosotros”, asegura Piancoli. Los Tipitos están cumpliendo 25 años de música, y llegan a Montevideo con una serie de éxitos que vinieron cosechando a lo largo de sus 12 discos: “Campanas en la noche”, “Silencio”, “Apostar al amor”, “Se te nota” y “Brujería”.

—Aunque hace algunos años que no tocan en Montevideo, han ido generando una relación con grupos de acá. ¿Cómo es su relación con Uruguay?

—Siempre la pasamos recontra bien allá e hicimos muchas amistades, musicales y no musicales. Me acuerdo que hicimos varias fechas con los Hereford, que aunque no estén más juntos me encantaban. También hicimos amistad con Los Buitres, La Vela y No Te Va Gustar.

—Se da un intercambio musical entre países, ¿verdad?

—Sí, es que el Río de la Plata es como un género y un intercambio que va desde Charly a los Fattoruso; entre Montevideo y Buenos Aires hay un tango en común y un ritmo. Además está el candombe y la milonga.

—A principios de mes publicaron “Mujer, Niña y Amiga”, una canción que grabaron junto a Abel Pintos y que adelanta su nuevo disco, donde abordan el folclore. ¿Cómo surge la idea de meterse en el género?

—Era algo que venimos pensando desde hace seis años pero nunca nos decidíamos a encararlo. Si bien habíamos coqueteado un poco con el folclore en algunos discos, esto fue tirarse a la piscina y componer 20 canciones dentro del lenguaje del género. Para hacerlo fuimos recorriendo nuestra memoria de la infancia, que había mucho folclore en casa. También recuerdo haber tocado alguna zamba y chacarera con Raúl (Ruffino) en algunas noches de fogón.

—En su página de Facebook subieron un video en el que tocan una versión de “Las cruces”, de Atahualpa Yupanqui. ¿Van a incluir más versiones en el disco?

—Sí, van a ser cuatro versiones de clásicos del género -sin tocar temas recontra conocidos-, y el resto de las canciones van a ser nuestras. Conocimos “Las cruces” porque mi mamá tenía un libro con canciones de Atahualpa, que se llamaba La guitarra, y le pusimos música para hacerla una chacarera. En el disco también va a haber una versión de “Los Hermanos” que canta el Chaqueño Palavecino con un tinte milonguero.

—Para la telenovela Campanas en la noche grabaron una nueva versión de su canción más popular. ¿Cómo surgió esta relectura?

—Los productores de la novela nos contaron que la mujer que hizo el guion se había inspirado en nuestra canción. No nos deja de emocionar que una canción nuestra haya disparado otra cosa. Para nosotros es muy motivador.

—¿Qué esperan del recital?

—Esperamos que esté todo el mundo y que canten nuestras canciones. Para nosotros tocar en vivo es una especie de festejo porque el público te renueva las canciones que tocás hace 20 años.