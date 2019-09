Tini Stoessel promete hacer estallar mañana el Antel Arena con su nuevo show

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Mañana desde las 21.00 la joven actriz, cantante y modelo argentina Tini Stoessel promete hacer estallar Antel Arena, donde se presentará con Quiero volver Tour. Los teloneros serán la banda Toco para vos y el mexicano Jorge Blanco, quien trabajó con Tini en la serie Violeta. Todavía hay entradas en Tickantel, y van desde $ 1320 a $ 3850.



Muy conocida por su personaje de Violetta Castillo en la serie original de Disney Channel Latinoamérica, Violetta, la artista viene desarrollando una rápida y exitosa carrera musical, desde que en 2016 editó Tini, su primer disco solista, que se convirtió en disco de oro a pocas horas de su lanzamiento en Argentina, alcanzando gran éxito también en otras geografías, como Polonia, Austria y Brasil.

Tini Stoessel. Foto: Iván Resnik

Quiero Volver Tour es la segunda gira de conciertos de la cantante, realizada para promover su segundo álbum de estudio Quiero Volver. La gira inició en diciembre pasado en Buenos Aires, y hasta ahora ha abarcado nueve ciudades argentina y Santiago de Chile. Luego de Montevideo seguirá recorriendo Argentina (el 18 y el 26 de octubre estará en el Luna Park), para culminar el 10 de noviembre en Ciudad de México. Y el éxito parecería estar conquistado prácticamente de antemano, dado que sus canciones superan en total los 200 millones de reproducciones en YouTube.

El show que dará mañana, si bien estará centrado en su último disco, será también un repaso por muchos de sus éxitos anteriores. Y el despliegue escénico genera gran expectativa. “Es un show completo, porque me gusta proponer el tema del baile, los cambios de vestuario, las pantallas, luces y la banda en vivo y las bailarinas. Tiene mucha información el show y como hago música de muchos estilos, me gustan las baladas, el reggaetón, el pop, es un show que no es todo igual porque tiene canciones para reír, bailar, también para emocionarse y llorar. Es de todo un poco. Son dos horas cuya intención es que la gente se olvide de todo y la pase bien”, adelantó la artista a El País.

Y más allá de su simpatía y su sensualidad, ella asegura que su trabajo escénico es ante todo profesional. “Es porque tengo la cabeza con el chip de Disney, entonces en ese sentido, las cosas tienen que salir bien, si no, no se hacen. Soy exigente conmigo y los que me rodean, porque está bueno en su medida justa, eso hace que uno se supere. Si salís de un show y todos te dicen “qué lindo, qué lindo”, no es así porque yo veo que esto y esto y esto no salió bien. Y cada vez van mejorando todos y vamos creciendo todos juntos”, puntualiza.

Tini Stoessel se presenta el 7 de setiembre en el Antel Arena. Foto: Leonardo Mainé

Hace años que Tini dejó de ser una chica Disney, y las reseñas argentinas del show hablan de un nuevo estilo, lleno de sensualidad y madurez. Sin perder su dulce sonrisa, Tini cautivó al público de la vecina orilla con canciones un tanto diferentes a lo que hacía antes, con un juego más amplio de estilos, que incluye bastantes ritmos urbanos. También la artista está apostando más al despliegue coreográfico, y eso también promete para el show de mañana en Antel Arena.