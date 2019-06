Thom Yorke anuncia su nuevo disco, que será acompañado de un corto animado en Netflix

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El líder de Radiohead, Thom Yorke, anunció la llegada de su nuevo disco en solitario para el viernes 27 de junio. Se titula ANIMA y su lanzamiento estará acompañado por un corto animado de Netflix que estará dirigido por Paul Thomas Anderson, e incluirá tres canciones del disco.



Como se muestra en el avance que se estrenó, el corto será exactamente un “one-reeler”, un término que en la época del cine mudo se usaba para designar películas cortas que duraban unos 10 o 12 minutos.



Este será el tercer disco solista de Yorke e incluirá nueve canciones, algunas de las cuales ya presentó en vivo, como "The Axe" y "I Am A Very Rude Person". El lanzamiento en vinilo incluye una canción adicional llamada "Ladies & Gentelman (Thank You For Coming)". El disco parece girar en torno a Anima Technologies, una compañía que a menudo plantea la pregunta: “¿Tienes problemas para recordar tus sueños?".



En reiteradas ocasiones, Yorke dijo que el álbum que trata sobre la ansiedad y la naturaleza distópical.

A continuación, "The Axe", una de las canciones de ANIMA que Yorke estrenó en vivo: