The Who con nuevo disco y la difícil misión de ser pioneros del rock y mantenerse vigentes

A principios de 2018, cuando le propusieron realizar una nueva gira de The Who, al guitarrista Pete Townshend le agradó la idea pero con una condición. “solo haría la gira si sacábamos un nuevo álbum”, explicó Townshend.

El cantante Roger Daltrey, el otro miembro sobreviviente de la alineación clásica de la banda entendió exactamente por qué Townshend —que es el compositor de la banda—- puso esa condición.

“Para Pete es importante como escritor”, dijo Daltrey, de 75 años “Porque no quiere que lo vean como alguien que sigue aprovechándose de lo que hizo hace 50 años. No quería que solo lo vieran como un escritor de éxitos de antaño. Aún es relevante”.

“Por eso dije que grabaría un álbum con él”, dijo Daltrey. “Entiendo su postura creativa”.

El resultado simplemente se titula Who, el decimosegundo álbum de estudio en los 55 años del grupo, pero su primer disco en 13 años y tan solo el segundo en los últimos 37 años. Todo indica que la ausencia hizo que los fanáticos desearan aún más volver a escucharlos: Who debutó en el segundo lugar de la lista Billboard 200, la posición más alta en su carrera, y en el tercer lugar en el Reino Unido, lo má alto que llegaron desde 1981.

Cuenten a Daltrey y Townshend entre las personas que sienten que valió la pena esperar el estreno del álbum de 11 canciones, además de cuatro adicionales presentes de la edición en vinilo.

“Es nuestra mejor obra desde la década de los 70, de verdad”, dijo Daltrey. “Es muy bueno. Muestra que Pete no ha perdido su talento como compositor, lo cual es importante”.

Esta vez, Townshend, de 74 años, opina lo mismo que su colega.

“No me había sentido tan bien tras la grabación de un álbum desde Who’s Next (1971)”, comentó. “No creo que los fanáticos de The Who, a los que les gusta nuestra música, se muestren muy sorprendidos por la amplia gama que incluimos en el disco. Muchas personas que escucharon los demos dijeron: ‘Lo genial de esto, Pete, es que las canciones suenan a ti, pero también suenan a algo nuevo’. Espero que eso es lo que hayamos logrado”.

Pero Who no fue fácil de grabar.

El acuerdo permitió que el álbum y la gira Moving On! de The Who, acompañada por una orquesta completa en el hemisferio norte, se realizaran, pero el disco fue algo más difícil de abordar. Townshend pasó el primer trimestre de 2018 escribiendo canciones, y creó 15 que le dio a Daltrey, quien no le respondió nada sino hasta fines de año, cuando ya habían programado y planeado la gira.

“Roger aún no estaba seguro del material que le había enviado”, recordó Townshend. “No estaba seguro al cien por ciento sobre cómo se sentía al respecto. Había tenido una infección de oído, así que no había tenido tiempo para escucharlo como debía. Todo se trataba de esperar y esperar, hasta que Roger y yo por fin tuvimos una reunión y tomamos la decisión en el último momento”.

Daltrey reconoció que dudó bastante sobre el material que estaba escuchando. “Sentí que las canciones originales se estaban dirigiendo a mí, en vez de hacerme cantar, y por esa razón me parecía que se trataba de un álbum de Pete Townshend como solista. Era como si Pete me cantara, en vez de que fuera un álbum de The Who que le canta a la gente. Pensé que el material era genial, pero no estaba seguro de poder hacerlo mío y convertirlo en lo que el público aceptaría como un álbum de The Who”.

The Who acompañarán el disco con una gira mundial

La música resultante mezcla las melodías de guitarra clásica con texturas electrónicas tipo trance, junto con baladas más tranquilas y algunos pasajes de orquesta.

Dato Larga vida al rock and roll Pete Townshed y Roger Daltrey son los dos sobrevivientes de The Who: el baterista Keith Moon murió en 1978 y el bajista John Entwistle en 2002. La banda se formó en 1964 y entre sus discos clásicos están My generation (1965), Tommy (1969) y Who’s Next (1971)



“Traté de crear algunas canciones que se dirijan a la parte de la audiencia de The Who que tienen ideas preconcebidas sobre cómo es una canción de The Who, pero también intenté que nos arriesgáramos un poco”, recordó Townshend, que a través de los años ha mezclado los comentarios sociales y políticos agudos, comenzando con “My Generation” (1965), con exploraciones espirituales y filosóficas -muchas de estas inspiradas en Meher Baba, un gurú indio con quien estudió en la década de 1970-. “Escribía canciones sobre temas extraños, un canto marino sobre los refugiados sirios, sobre la indigencia”.

“Estamos viviendo una época muy extraña y problemática, y creo que el álbum expresa eso”, dijo Daltrey. “Para la gente mayor no es fácil adaptarse a este mundo, y creo que algunas de estas canciones abordan cómo se siente estar en este mundo moderno. No creo que antes nos hayamos sentido tan marginados, ¿así que cómo podemos sentir toda la furia y el veneno que tuvimos en nuestra juventud mientras también mostramos que somos humanos y que tenemos fuerza, fragilidad y puntos débiles?”.

“Para mí, de eso se trata este álbum”.





Con el lanzamiento de Who, The Who presentará de nuevo la gira Moving On! en 2020. Sin embargo, como siempre, Townshend y Daltrey se muestran cautelosos acerca de lo que vendrá a continuación.

Ambos tienen proyectos en marcha: Townshend seguirá trabajando en The Age of Anxiety, una obra multidisciplinaria que fue lanzada con la publicación en 2018 de su primera novela. Daltrey está tratando de lanzar una película biográfica acerca de Keith Moon, el baterista de The Who que murió a causa de una sobredosis en 1978.

Daltrey no descartó la posibilidad de grabar otro álbum de The Who.

“Trabajaré con Pete cuando quiera”, dijo Daltrey. “Siempre es muy difícil juntarnos a hacer algo. Pete tiene distintos proyectos y todo eso, pero me gustaría grabar un álbum en el que trabajemos juntos. No necesariamente en el estudio, sino en el proyecto, conceptualmente”.



“Creo que se nos podría ocurrir algo muy bueno”, concluye.