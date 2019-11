The Rolling Stones festejan los 50 años de uno de sus discos clásicos, "Let It Bleed"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Como viene haciendo cada vez que se cumple el medio siglo de vida de un disco (el año pasado le tocó a Beggar's Banquet), los Rolling Stones vuelven a apelar a su catálogo para mostrar el poderío y la vigencia de su repertorio. En 2019 le tocó a Let It Bleed, editado originalmente el 28 de noviembre de 1969, unos meses después de la muerte de Brian Jones.

Una única evidencia a favor es la cantidad de grandes canciones por centímetro cuadrado de vinilo con las que se presentaba: “Gimme Shelter”, “Love in Vain”, “Honky Tonk Women” en versión country, “Live With Me”, “Let It Bleed”, “Midnight Rambler”, “You Got The Silver” (cantada por Richards), “Monkey Man” y “You Can’t Always Get What You Want”, uno de los mejores finales de disco de todos los tiempos.