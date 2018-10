Los terceros en discordia

Hay quienes se vanaglorian de que su banda favorita del rock inglés de la década de 1960 no son los Beatles o los Rolling Stones: son los Kinks. Es una idea temeraria pero que tiene cierto fundamento. La banda de Ray Davies eran una combinación de ambas ramificaciones del mismo árbol pero con una sensibilidad poética que los convertía en una especie única.

Aunque su repertorio está lleno de grandes momentos (“You Really Got Me”; “All Day and All Night”, “Lola”, y otra decena de grandes canciones) está claro que consiguieron un hito con la edición en 1968 de The Village Green Preservation Society. Es un disco conceptual sobre la pérdida de ciertas tradiciones británicas, vista desde una ironía que Davies seguramente heredó de Oscar Wilde y otros artistas pop británicos antes que él.

ficha The Kinks

Disco The Village Green Preservation Society Año 1968 ¿Está online? Sí, se acaba de editar una versión de lujo

La celebración de los 50 años de su salida, han obligado a la edición de una edición De Luxe que aporta poco a una obra que ya era perfecta. Pero, bueno, este tipo de aniversario, obliga a remasterizaciones que permiten nuevos brillos a un disco producido que es puro pop amable que se rockea levemente en cosas como “Picture Book” o la beatlesca “Last of the Steam-Powered Trains” pero que en general se maneja por territorios originales y que desde entonces son el sello de los Kinks.

Para descubrir cómo sonaban los sesenta cool, nunca está de más pasearse un rato con la ironía de Ray Davies y sus Kinks.