Todo lo que tenés que saber de los premios Grammy de esta noche

Este domingo se realizará la 62° ceremonia de entrega de los Premios Grammy en el Staples Center de Los Ángeles y lo primero que tenés que saber es a qué hora y por donde verlo. A las 20 empezará la alfombra roja, con transmisión de E! Entertainment y, desde las 22 la ceremonia, por TNT (en castellano) y TNT Series (en inglés).

Signo de estos tiempos, las mujeres toman los espacios más relevantes y Alicia Keys, quince veces ganadora de estatuillas Grammy, será por segundo año consecutivo la anfitriona. Para esta edición habrá 84 categorías. Entre quienes más nominaciones tienen, las mujeres siguen al frente, ya que la intérprete de rap y R&B Lizzo aparece en ocho categorías: grabación del año, álbum del año, canción del año, artista nuevo, interpretación pop solista, interpretación R&B, R&B tradicional y álbum urbano contemporáneo.

La muchacha, nacida en Detroit, hace 31 años como Melissa Viviane Jefferson, es la revelación de fines de la década que acaba de terminar. Por muchos motivos podría quedarse con buena parte de las estatuillas a las que fue nominada. El reconocimiento masivo que obtuvo es por la producción de su último disco, Cuz I Love You (2019), sucesor de Big Grrrl Small World (2015) y Lizzobangers (2013).

Quien no tuvo la misma suerte que hasta ahora cosechó Lizzo fue la ejecutiva Deborah Dugan. La primera CEO en la historia de los Grammy fue separada de su cargo diez días antes de la ceremonia. Según se informó la última semana al conocerse la noticia de su desvinculación, la junta directiva habría visto con preocupación algunas actitudes de la actual presidenta de la entidad. La gota que rebalsó el vaso fue una denuncia de "mala conducta", lo que llevó a iniciar una investigación y a tomar la decisión de separarla del cargo. La ejecutiva, que reemplazó al presidente Neil Portnow, que desató una polémica al pedir que las artistas "se pusieran las pilas" para conseguir más nominaciones al Grammy, contestó iniciándole juicio a la Academia por discriminación laboral, afirmando públicamente que había sido despedida por el informe que había presentado a sus autoridades, en el que detallaba todo tipo de excesos y delitos, desde abusos sexuales contra músicas por parte de ejecutivos, a múltiples interferencias con el sistema de votación de los premios para beneficiar a distintas discográficas y millonarios e innecesarios contratos con estudios jurídicos.

Volvamos a la ceremonia. Quienes están detrás de Lizzo, con seis nominaciones, son Billie Eilish -la gran revelación a nivel mundial de los dos últimos años, que el año pasado publicó su primer disco, When We All Fall Asleep, Where Do We Go?- y el rapero Li Nas X.



Los discos nominados al Álbum de año son I,I (Bon Iver), Norman Fucking Rockwell! (Lana Del Rey), When We All Fall Asleep, Where Do We Go? (Billie Eilish), Thank u, next (Ariana Grande), I Used To Know Her (H.E.R.), 7 (Lil Nas X), Cuz I Love You - Deluxe (Lizzio) y Father Of The Bride (Vampire Weekend).



En el apartado Grabación del año figuran "Hey, Ma" (Bon Iver), "Bad Guy" (Billie Eilish), "7 Rings" (Ariana Grande), "Hard Place" (H.E.R.), "Talk" (Khalid), "Old Town Road" (Lil Nas X con Billy Ray Cyrus), "Truth Hurts" (Lizzio) y" Sunflower" (Post Malone y Swae Lee).



Entre los discos de artistas latinos (porque el Grammy anglo también tiene categorías para todo aquello que está al sur de Río Bravo) figuran Vida (Luis Fonsi), 11:11 (Maluma), Montaner (Ricardo Montaner), #Eldisco (Alejandro Sanz) y Fantasía (Sebastián Yatra).



La categoría Álbum Latino de Rock, Urbano o Alternativo tiene a X 100Pre (Bad Bunny), Oasis (J Balvin & Bad Bunny), Indestructible (Flor de Toloache), Almadura (iLe) y El mal querer (Rosalía).

Los shows



Lizzo y Billie Eilish no solo tendrán mucha presencia como nominadas sino también en la fiesta, porque debutarán sobre el escenario de los Grammy con sus shows. En otro segmento de entretenimiento estarán Blake Shelton y Gwen Stefani (por primera vez cantando juntos), Demi Lovato, Ariana Grande, Aerosmith, Run-D.M.C, Charlie Wilson, Bonnie Raitt, Camila Cabello, H.E.R., Jonas Brothers y Rosalía, entre otros.

Los homenajes



DJ Khaled, John Legend, Roddy Ricch, Kirk Franklin y Meek Mill rendirán tributo al rapero Nipsey Hussle, asesinado frente a su local de ropa Marathon en un barrio del sur de Los Ángeles, en marzo pasado. Hussle había sido nominado en tres categorías este año.



Además, hoy el grupo Aerosmith será homenajeado con el título Person of the Year. Participarán Gary Clark Jr., Alice Cooper, Foo Fighters, H.E.R., Jonas Brothers, Emily King, John Legend, John Mayer y Yola, entre otros.