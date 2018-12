No Te Va Gustar grabó su nuevo disco: crónica de un festejo colectivo

Son poco más de las dos de la tarde y la Sala Balzo es la Balzo, sí —mismo lugar, o sea el Auditorio del Sodre; misma puerta de entrada, mismas escaleras—, pero también es otro lugar. Sin butacas, sin el telón de fondo, como si se animara a mostrar toda su intimidad, de golpe es un estudio de grabación ganado por la calidez de la madera y de unos tabiques de colores frescos, atravesado por instrumentos y cables y cámaras.

En el medio, Rodrigo Labella (director de audiovisuales de No Te Va Gustar) repasa, como el día anterior, “las reglas de buen comportamiento”. Durante las horas que vendrán, allí no se pueden hacer fotos o videos, no se puede subir nada a las redes y, durante los minutos comprendidos entre que grita “¡Acción!” y después “¡Corten”, tampoco se puede aplaudir, gritar o cantar. Los invitados y los extras que fueron elegidos a través de un casting, tenemos que cumplir.

En ese contexto, No Te Va Gustar graba su nuevo disco, que es también un especial de televisión o DVD (aunque se verá en streaming), y que será un espectáculo. Pero ante todo, "Otras canciones. 25 años" es su forma de celebrar el cuarto de siglo de recorrido, y es el comienzo de un nuevo camino: este será el primer material que el grupo editará a través de su sello propio, Elefante Blanco.

Son poco más de las dos y en el centro de la Balzo, Fran Nasser, Guzmán Silveira, Pablo Coniberti y Guzmán Mendaro portan cuatro guitarras de una rueda que completan Emiliano Brancciari en voz y Hugo Fattoruso en acordeón. Los dedos de Fattoruso nunca dejan de jugar sobre el instrumento, y le ponen música a una charla que se extiende minutos. Brancciari ya tocó “Let It Be” al piano y bebió mucho de una taza que, dirá, tiene alguna mezcla que incluye miel, limón, jengibre; y los camarógrafos ya tomaron posiciones, como si fueran soldados de un ejército. Para cuando llegue la orden de Labella, lo único que habrá que hacer será tocar la nueva versión de “Clara”.

Incluida en el disco Este fuerte viento que sopla, esta murga canción ahora es, pasada por el cuarteto de guitarras, una milonga que crece progresivamente. La interpretación del cantante, más sentida, más profunda, será colocada entre risas por sus compañeros, en algún lugar “entre Zitarrosa y Axl Rose”.

Para Otras canciones. 25 años, la misión es esa: tomar 14 temas de los nueve discos y reconstruirlas, inyectarlas de nueva vida. Para eso, la sonoridad elegida es acústica, y los recursos integrados pasan por una selección pequeña, pero potente, de invitados. Mendaro es el que más participación tiene, en guitarra, mandolina y coros; después vienen tres chicas del grupo mariachi mexicano Flor de Toloache (en coros, violines y vihuela); y luego, con participaciones puntuales, figuran Julieta Venegas, Jorge Drexler, Catalina García de la banda Monsieur Periné y Draco Rosa, además de Fattoruso. Es prueba tanto del alcance continental como del prestigio ganado por No Te Va Gustar.

Para grabar, el trabajo se hace en una serie de bloques (los invitados, salvo Fattoruso, graban uno tras otro), en un formato circular que le da a los músicos una visión panorámica de lo que está sucediendo. Los rodean una estética vintage, unas luminarias desplegadas entre los instrumentos, y mucho personal vestido de riguroso negro, que trabaja en técnica o producción. Al mando está la productora Pardelion (la del ciclo de videos musicales y de la comedia Misión no oficial), con Alfonso Guerrero como director y Marcos Hecht como productor ejecutivo. En lo musical, la producción corre, como en el disco Suenan las alarmas, por cuenta de Héctor Castillo.

La actividad programada para esta grabación se vio afectada, entre otras cosas, por el nacimiento del hijo del percusionista Gonzalo “Japo” Castex. Ahora, sin tiempo que perder, Castillo, Guerrero y Hetch están atentos a los detalles, pero no dejan lugar a la duda: los cambios, las entradas y las salidas tienen que ser rápidas, y los temas no pueden repetirse más de tres veces. O no se deberían repetir tanto. Porque el rigor que se aplica con “Tiranos”, “Te quedás” o “A las nueve” no corre con “No era cierto”, aún cuando la banda —se nota— quedó completamente satisfecha con la primera toma registrada. El clásico de la banda ahora es una suerte de bluegrass chiquito, donde destacan las armonías vocales, y sale de taquito.

Sin embargo, hay que grabar una cuarta vez porque, avisan desde el control, visualmente está saliendo “increíble”. Y mientras los músicos repiten con la sonrisa pintada en la cara, Guerrero mira los monitores y festeja como si su equipo estuviera ganando un clásico. Cuando suene el último acorde, se abraza con Hetch con esa felicidad que dan los logros propios y compartidos, esa felicidad de un instante mágico que en esa Balzo que no es la Balzo, en ese momento, todos sentimos.

Esa felicidad que invita a quedarse a festejar y que, ojalá, haya sido capturada en el disco. Habrá que esperar.