Taylor Swift reúne celebridades para cantarle al orgullo gay, y se amiga con Katy Perry

Junio es, en Estados Unidos, el mes del orgullo gay, y eso genera diversas actividades e iniciativas a nivel social. Y quien no quedó ajena a esta temática fue Taylor Swift, que apoyó la causa a la manera... Taylor Swift: con una canción pop pegadiza, "You Need to Calm Down", y un videoclip colorido y recargado de escenografías y de estrellas.

El nuevo tema de Swift, que a fines de 2017 lanzó su álbum Reputation, busca promover la tolerancia y aunque está enmarcado en la defensa de los derechos de la población LGBT, aplica para todo el mundo. Acá, la estrella pop le canta directamente a aquellos que no paran de criticar a cualquiera que sea, piense o se comporte diferente a lo que ellos creen, es lo válido. O sea, le canta a esos haters de los que ella misma ha sido víctima.

"Aprendí una lección de que estresarse y obsesionarse con alguien más no es divertido", dice la cantante, "y las serpientes y las piedras nunca rompieron mis huesos", en las líneas más autorreferenciales.

El video, lleno de colores, de baile, de libertad y de placeres, reúne a varias celebridades estadounidenses, desde la comediante Ellen DeGeneres al actor Ryan Reynolds, pasando por el elenco completo de Queer Eye y tantos más. Pero hay una estrella que llama particularmente la atención y es Katy Perry, vestida de hamburguesa (¿es el mismo traje que llevó a la MET Gala y que tantos memes generó?) y abrazando a una Swift en traje de papas fritas. Las popstars eran archienemigas, pero al parecer, incluso las mayores diferencias pueden ser vencidas.

O ese es el mensaje que busca transmitir Taylor Swift con esta pieza.

"Demostremos nuestro orgullo al exigir que, a nivel nacional, nuestras leyes realmente traten a todos nuestros ciudadanos por igual. Por favor, firma mi petición para que el Senado apoye la Ley de Igualdad en change.org", se lee al final del videoclip estrenado este lunes.

El 23 de agosto, en tanto, Taylor Swift estrenará su nuevo álbum, Lover, en el que se abordarán distintas situaciones desde una mirada romántica, según adelantó la propia artista.