Tanya Tucker, una leyenda del country con la voz de la experiencia

En la última edición de los Grammy, Tanya Tucker se llevó dos gramófonos: mejor canción country por “Bring My Flowers Now” y mejor álbum country por While I’m Livin’. Este disco, el primero con material nuevo en 17 años, muestra a la estadounidense en una gran madurez interpretativa a través de una colección de 10 canciones autorreferenciales. Acompañada de piano, guitarras acústicas, coros, bajo, un pedal steel y batería, la cantante de 61 años hace un repaso por varios momentos de su vida a través de una voz quebrada y llena de encanto que le da más personalidad a cada historia. “I Don’t Owe You Anything” habla de una mujer de mediana edad que se cansó de una relación enfermiza, su versión de “The House That Built Me” remite a su infancia y “Bring My Flowers Now” invita a disfrutar las pequeñas cosas de la vida mientras haya tiempo. Gran disco.