Tanta vida en cuatro versos: Fernando Cabrera habla sobre 10 de sus canciones

Para celebrar que en noviembre Fernando Cabrera fue declarado Ciudadano Ilustre de Montevideo, El País se comunicó con músicos de diferentes generaciones para que enviaran un comentario sobre su canción preferida de uno de los cantautores más importantes de la música uruguaya. Luego de haber recibido el reconocimiento, Cabrera y aceptó la propuesta de enviar un pequeño relato sobre la composición de esos diez temas que seleccionaron sus colegas.

jorge drexler "Al mismo tiempo"

"La hice al comienzo de 1987, creo que en enero. Estaba con la mirada puesta en el dúo con Mateo, componiendo para nuestro nuevo repertorio. Con esa intención hice también Por ejemplo, 'Todo el día' y 'Que vuelve ella'. Las cuatro entraron en la lista para nuestro espectáculo de febrero en La Candela y posteriormente quedaron en el disco que grabamos poco después. Siempre tuve interés por el contrapunto en las voces, o sea voces distintas que se cruzan o superponen. Lo había experimentado en 'El viento en la cara', mi primer disco del mismo nombre, allí acompañado por Pacho y Daniel, mis ex compañeros de MonTRESvideo.

En Al mismo tiempo también pasa eso. Mi ejemplo eran Los Beatles y también una canción de Vinicius y Baden Powell (creo), Samba en preludio. El ritmo de 'Al mismo tiempo' es un candombe o milongón. Me quedó una melodía bastante agradable, de hecho la única que alguna vez recibió un comentario aprobatorio de mi padre. Tal vez porque mezcla dos gustos de él: la canción brasilera estilo pre-bosanova, y las melodías abiertas, optimistas. Mateo toca la percusión muy bien (como si esto fuera novedad) tirando el tempo levemente para atrás para contrarrestar mi tendencia a apurar (y de paso darme una lección más)".

"Al mismo tiempo" - Fernando Cabrera y Eduardo Mateo

mauricio ubal "La casa de al lado"

”Lo primero que hice fue la parte del acompañamiento de guitarra, y me llevó un tiempo. Traté de hacer un proceso armónico -y a la vez contrapuntístico- influenciado por la música barroca, como si Vivaldi hubiera hecho un preludio de Bach, si se me permite el atrevimiento y el anacronismo. A su vez ese acompañamiento era conducido por una línea de bajos. Luego pensé la melodía que iría arriba y me pareció que estaría bueno que tuviese la métrica del candombe, más precisamente del chico. El tema permaneció instrumental durante un tiempo. Incluso lo sumé a la banda sonora de un mediometraje de Pablo Dotta llamado Tahití.

En el transcurso de casi dos años, fui haciendo la letra, en un proceso de lenta acumulación. Y recuerdo que pensé que debía ser larga, para dar en los hechos la sensación del paso del tiempo, algo que necesitaba para redondear o rematar lo que quería decir”. Esta canción fue grabada por grandes artistas como Liliana Herrero, Hugo Fattoruso, La Triple Nelson, Juan Carlos Baglietto, Artigas Leal, Habáname y Pablo Estramín, que fue el primero.

"La casa de al lado" - Fernando Cabrera

laura canoura "Méritos y merecimientos"

”Volvía de la playa en el asiento trasero de una camioneta junto a mi compañera y su niña en 1981, creo. Se me vino encima la letra y sólo encontré una revista Gente o Siete Días, con una página publicitaria con bastantes espacios libres. Allí sobre la Interbalnearia y en esa revista escribí toda la letra de golpe, las cuatro estrofas. Luego le puse música inspirado en una milonga que tocaba el grupo Rumbo, sobre un poema de Romildo Risso al que le había puesto música Carlos Vicente, si mal no recuerdo.

Quedé feliz con el resultado, hasta el día de hoy. No entró en el disco de MonTRESvideo, que acabábamos de grabar, pero un tiempo después la grabamos con Baldío en 1983. Le mostré el tema a Andrés Recagno, bajista de Baldío, para armar un arreglo a dos voces. Se le ocurrió adosarle a mi parte de guitarra, una segunda guitarra basada en un estudio de Villalobos que él conocía de cuando tomaba clases con Carlevaro. El dúo de guitarras quedó sensacional y las voces también, con perdón de la jactancia”

"Méritos y Merecimientos" - Baldío

estela magnone "Te abracé en la noche"

“Siempre que voy de vacaciones -salvo alguna accidentada vez- voy con la intención de concentrarme durante varios días seguidos y componer. Nunca en verano, para disfrutar de la soledad y tranquilidad del sitio. Esa vez fui a Valizas, a un rancho que me prestó el querido Ariel Ameijenda, hecho por él, con su mano de luthier y músico. Me fue muy bien en ese retiro y pude hacer cuatro canciones, entre ellas ‘Te abracé en la noche’. No recuerdo casi nada de la hechura de la letra, sólo el momento en que se presentó el verso ‘…la oscuridad traga y no convida…’. Cuando le fui a poner música sentí que no hacía falta mucho acompañamiento, que la melodía casi se bastaba. Me salió del fondo del alma, no sé bien de dónde. Me resonaba como una memoria muy antigua, notas que venían de muy atrás para sumarse a mi repertorio o para asomarse en el presente desde un sitio impreciso del tiempo”.

"Te abracé en la noche" - Fernando Cabrera

florencia Núñez "Agua"

”Estaba con gripe, sufriendo. Temperatura alta y gran malestar físico. Me propuse hacer una canción que se llamara ‘Agua’, sin saber ni presentir de qué trataría. Me estaba enamorando de alguien que a veces tenía problemas para dormir. Escribí ‘…maestros del insomnio y de las tristesías…’ En esa época disfrutábamos mucho de Milton Nascimento, el mineiro que había traspasado la Bossa Nova. ‘Tristesías’ pretendía emparejar travesía con triste. Tuvo dos músicas, las dos me gustan”.

"Agua" - Fernando Cabrera

estela magnone "Medianoche"

“No tengo mucho recuerdo del momento que escribí esta canción, sé que fue al volver de Bolivia en 1989. Un amigo, Elbio Rodríguez, me comentó que alguien conocido suyo inauguraba un pequeño estudio de grabación para hacer jingles, en la calle Colón de la Ciudad Vieja. Y que me ofrecía las horas que yo quisiera para probar el estudio. Fui con el boceto de ‘Medianoche’ y grabé guitarras eléctricas, voces y una percusión de máquina, algo que nunca había experimentado. Ese demo me gustó mucho y se lo mostré a Laura Canoura que poco después lo grabó. Pasaron los años y ahora lo grabé yo, en mi último disco 432. La canción le canta a un caballo, no real sino medio mítico. Es quizá un intento de emulación de ‘El alazán’ de Yupanqui, canción que me acompaña y me emociona desde la infancia”.

Medianoche - Fernando Cabrera - (Vivace Music - En Escena)



rubén olivera "Una hermana muy hermosa"

”Conocí la milonga ‘Los hermanos’ de Yupanqui por la versión de Mercedes Sosa, tiempo después descubrí la versión original, que en realidad dice ‘…una novia muy hermosa que se llama libertad.’ Pero Mercedes Sosa cambia una ‘novia’ por ‘una hermana’, y yo creía que era así cuando compuse mi tema y lo titulé con ese verso. Obviamente el asunto de mi canción es la libertad, tan perdida y devaluada en aquellos años de Dictadura. Por eso hoy he modificado levemente la letra para seguir cantándola sin que suene anacrónica, en el entendido que hoy libertad tenemos, no es algo a recuperar.

"Una hermana muy hermosa" - Fernando Cabrera

papina de palma "Te miré hacer"

“No se me ocurre un comentario sobre esta rara canción de amor. O sobre un raro amor. La grabé con un acompañamiento de percusión, sin instrumentos armónicos. Con gran colaboración de Ricardo Gómez, Federico Righi y Edú Lombardo”.

"Te miré hacer" - Fernando Cabrera

loli molina "Puerta de los dos"

“Creo que es mi última canción sobre un amor roto, tema del cual abusé. Por lo tanto prometo no volver a esta temática, quédense tranquilos. El pobre tipo está tan enamorado (y loco) que reniega de su cédula de identidad ('esa tarjeta de humo'), puesto que no incluye la foto de los dos”.

"Puerta de los dos" - Fernando Cabrera

ruben rada "El tiempo está después"

"La hice en La Paz, en la casa de Emma Junaro, con su guitarra y su grabador. No sé si fue primero la letra o la música. Estaba muy inspirado, lejos de mi país y mis afectos. Cada verso parecía un poema en sí mismo. Cuando llegué a ‘El tiempo está después’ me detuve, me había vaciado".

"El tiempo está después" - Fernando Cabrera