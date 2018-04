El tango con voz de una gran mujer

La cantante María de los Ángeles Álvarez cuenta que le puso al espectáculo que presentará este domingo en Sala Zitarrosa Nací en tango, porque tanto ella como el maestro Miguel Ángel Barcos -que la acompañará en el escenario-, están muy vinculados al género.



Es que Álvarez se crió escuchando este género, en casa de sus abuelos. “Mi abuelo vivía con la Clarín prendida y escuchaba Grandes valores del tango”, dice. Por eso, cuando comenzó con su carrera musical en el coro de la Casa de la Cultura de su Santa Lucía natal, donde fue solista, eligió presentarse con “El día que me quieras”, cuando tenía solo 12 años. “Entonces, siempre me moví en torno al tango”, dice. Después también fue parte, por cinco años, del conjunto de Donato Racciatti, con quien viajó por varios años por distintas partes del mundo.



También Barcos está muy vinculado al tango, con la orquesta de Pontier y también con la de Titi Rossi. Además, escribió el libro Nací en tango, donde cuenta su vida en torno al tango, y Álvarez le pidió llamar a este espectáculo que darán ahora, con ese nombre.



De esta forma, el show que brindarán el domingo no será una gala de tangos, sino un espectáculo integral que además de música tendrá danza a cargo del bailarín y coreógrafo Federico García, quien estará engalanado la noche. También la escenografía tendrá un papel importante, “porque me gusta que tenga que ver con el espectáculo, que nos transporte a la historia que queremos contar”, cuenta la cantante.





Así, la propuesta será integral y tendrá “para escuchar y mirar”, dice. Es que una de las cosas que le gusta a esta cantante, es que sus presentaciones sean variadas. “Porque si vas a escuchar tangos, está bueno que no se canten cinco tangos en los que me muero de amor, porque terminás muerta. Entonces hay que tratar de variar, y alterno un tango triste con otra historia más positiva, porque las hay”, dice, y explica que además de los tangos sobre la pareja hay otros como “Cambalache” o “Desencuentro”, que formarán parte del repertorio. Repertorio en el que no podrán faltar “Piazzolla y Troilo, y además vamos a hacer un homenaje a Donato Racciatti, entonces va a haber un popurrí de Racciatti”, con el que María de los Ángeles Álvarez tuvo una relación muy especial, ya que hizo carrera a su lado, cuando ella tenía solo 17 años. Al año siguiente ya se presentaba en Japón, por lo que Racciatti “me marcó mucho en mi carrera. Porque me ayudó a mirar el tango desde afuera”, dijo.



El año próximo, Álvarez celebrará 35 años de carrera, y ya está gestando una gran celebración. Un poco antes, este domingo en la Zitarrosa, ya comenzará a celebrarlo.