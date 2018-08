El tango nuestro que se vistió de gala en Estados Unidos

En diez días llegará al escenario principal del Auditorio Nacional Adela Reta la compañía Tango Lovers, con su show Yo soy tango, en el que se repasa la historia del dos por cuatro, con un marco escenográfico de gran despliegue. Sobre idea general y bajo dirección de Alfredo Lérida, el repertorio se remonta al conocido tango El Choclo, de 1903, para luego ir desarrollando la evolución del tango, recorrer sus épocas de oro, hasta el tango aéreo y sus fusiones con el baile contemporáneo. Va el sábado 4 y domingo 5 de agosto a las 20.00, y las entradas están en Tickantel, desde $ 300 a $ 1100.



Una veintena de cambios de vestuario, 14 bailarines, siete músicos, tres cantantes, unas 30 canciones, animarán el escenario a lo largo de una hora y 50 minutos, ofreciendo desde los tangos más conocidos a otros que han tenido menos difusión. “Es un espectáculo intenso, dinámico, que no para. Solo hacemos algún intervalo para marcar las diferentes épocas que vamos atravesando. Y usamos pantalla Led y mapping, con imágenes del ambiente tanguero”, adelantó Lérida a El País, agregando que no faltará lógicamente ni La Cumparsita y alguna partitura de Piazzolla.

Balada para mi muerte, Balada para un loco, Verano Porteño, Libertango, El último café, Tanguera y La muerte del ángel son algunos de los clásicos del programa, pero también harán cosas nada tangueras, como la conocida canción que Whitney Houston interpretó en la película El Guardaespaldas, I Will Always Love You, que será realizado en clave de tango.



La compañía Tango Lovers fue fundada unos 15 años atrás por el uruguayo Alfredo Lérida en Estados Unidos, con el nombre Enamorados del tango, y cuando cobró mayor proyección internacional se la bautizó con su nombre actual, en inglés, para llegar a más al público anglosajón. “Tuvimos que cambiarle el nombre para que pudiera trascender: hacia 2010 ya empezó a ser Tango Lovers. Fue ahí cuando empezó el mayor crecimiento de la compañía”, recuerda su fundador.



La agrupación ha ido variando su integración, y en este momento tiene muchos integrantes uruguayos y argentinos. Y en estas dos funciones en el Sodre bailará también la reconocida bailarina uruguaya María Noel Sciuto, ganadora del Mundial del Tango en 2012.

Vea el video de la compañía extranjera de tango que llega al Sodre

Lérida es uruguayo y se radicó décadas atrás en Estados Unidos. Hoy vive en Miami, desde donde planifica las giras, dentro y fuera de ese país. “Show que puedo ir a ver, voy. Porque de eso aprendo. Yo voy a ver a Marc Anthony, a Gilberto Santa Rosa, al Cirque du Soleil: eso me da otra imagen de lo que uno puede hacer dentro de un escenario. Y ver lo que le gusta a la gente. En mis shows trato que la gente se vaya llena. El reto más importante para mí, es que al que no le guste el tango nos vaya a ver: porque le va a gustar, porque hacemos cosas que no se ven”, explica el artista, hijo del cantante homónimo, que en su tiempo integró agrupaciones carnavaleras como Fantasía negra y Morenada. “A papá le fascinaba el carnaval. Le teníamos que decir que no saliera más en carnaval, porque tenía como 70 y pico de años y seguía saliendo. Lo llevaba en el alma, y nosotros lo dejábamos seguir saliendo, porque la música es vida”, evoca.

Tango Lovers. Foto: Difusión

Sobre la realidad tanguera en Uruguay, el artista es claro: “El problema del tango es que todo el mundo se llena la boca, diciendo qué lindo, pero los que apoyan es poco y nadie. Nadie invierte en el tango en Uruguay. Y cómo hacés para hacer una compañía de tango de cierta magnitud, sin inversión. Es muy difícil hacer en Uruguay algo grande a nivel de tango”, puntualiza el cantante.

“Es una lástima, porque en Argentina se hacen millonarios con el tango: la cantidad de norteamericanos que viajan a la Argentina para ver algunos shows de allí, a 150 dólares la entrada. Y se llenan todos los días. Y nosotros en Uruguay no tenemos nada. Es un trabajo que tendría que hacerse ya”, remata Lérida.