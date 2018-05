Sin sutilezas, Lenny Kravitz estrena videoclip a pura violencia y represión

Días después de que internet se sacudiera por el video de "This is America" de Childish Gambino, un cúmulo de capas que esconden referencias que hay que ir encontrando en diferentes oportunidades, Lenny Kravitz sorprende con el estreno de "It's Enough", la canción y el clip.

RELACIONADAS Childish Gambino pinta la realidad afroamericana en un video que hay que ver Childish Gambino pinta la realidad afroamericana en un video que hay que ver Video Childish Gambino pinta la realidad afroamericana en un video que hay que ver

"It's Enough" es el primer adelanto de Raise Vibration, disco que editará en setiembre y que, según dijo en declaraciones a la revista Rolling Stone, siente cercano a su inicial Let Love Rule, a punto de cumplir 30 años.

"It's Enough" es, desde el título, un llamado de atención, que dura ocho minutos —toda una osadía en tiempos de música digital— y a ritmo de soul, en un clima vintage que apela a una cadencia constante que prescinde de explosiones, va alertando sobre la crisis humanitaria del mundo.

En base a eso, un desfile de imágenes extremas, violentas y reales, que han salido en informativos y que son tanto de décadas pasadas como del presente más inmediato, pasan frente al espectador como una cachetada.

La represión policial, los flagelos de la sociedad afroamericana en Estados Unidos, la explotación de África, el consumo en masa, la producción en serie y la cultura del entretenimiento, la hipocresía política, la guerra de Medio Oriente, y la lucha de las minorías, todo eso está comprimido con la intención de funcionar como un golpe al pecho de realidad.

Sobre su presente musical y su nuevo disco, Kravitz le dijo a Rolling Stone en una entrevista publicada en abril, que nunca estuvo tan confundido como ahora y que, con 30 años de carrera a cuestas, no sabía a dónde tenía que ir con su sonido y su búsqueda. "Siempre hice música que salió naturalmente de mí. ¿Qué voy a hacer, grabar un trap? No es que no me guste eso, pero tengo que ser yo", declaró.

Además, Kravitz ya está trabajando en otro disco, que tendrá como eje el funk y contará con una serie de colaboraciones. Raise Vibration tendrá un espectro más amplio en su sonoridad, y habrá que ver si el tono crítico de "It's Enough" se mantendrá, o si sólo se trató de una necesidad del músico, que encontró este como el mejor momento para mostrarla.