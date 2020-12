Spotify: ¿qué fue lo que más escuchaste en 2020 y cuáles fueron las tendencias globales?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Como cada fin de año, la plataforma de streaming musical Spotify lanzó algunos datos estadísticos anuales, y le permite a sus usuarios saber qué es lo que más escucharon a lo largo de 2020: artistas, álbumes, canciones, géneros, podcasts y más aparecen en las clasificaciones.

Para revisar lo que nos acompañó durante el año, hay que acceder a Spotify Wrapped, una opción que ofrece un vistazo personalizado en el que aparecen el número de artistas nuevos descubiertos, un top 5 de géneros explorados, la canción a la que más se recurrió en los últimos meses y cómo fue el vínculo con ese tema y más variantes.

Además, en la aplicación o en la versión web se pueden espiar las tendencias mundiales en material de música.

El puertorriqueño Bad Bunny fue el artista más escuchado a nivel mundial en toda la plataforma, seguido por Drake, J Balvin, Juice WRLD con Marshmellow y The Weeknd. Billie Eilish fue la artista mujer con más reproducciones y BTS el grupo más oído.



Mientras que la canción más escuchada fue "Blinding Lights" de The Weeknd, un éxito que tiene mucho que ver con los challenges de la red Tik Tok y con el videojuego Fortnite.

"Dance Monkey" de Tones and I, "The Box" de Roddy Ricch, "Roses - Imanbek Remix" de SAINt JHN e Imanbek y "Don't Start Now" de Dua Lipa completan ese top 5 de temas.

En Uruguay, los grupos más escuchados fueron La Vela Puerca, No Te Va Gustar, la banda Reik, El Cuarteto de Nos, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Maroon 5, BTS, los Beatles, Callejeros y Queen.