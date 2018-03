Spoon dejó una dosis de rock de alta definición

El primer concierto de Spoon en Uruguay no fue a sala llena. Quienes asistieron el pasado jueves a La Trastienda, sin embargo, presenciaron un debut poderoso y memorable de la banda estadounidense de rock.

Lo que el cantante y guitarrista Britt Daniel emitió en su rol de líder fue confianza, algo también detectable en el resto de los músicos, quienes concentraron sus energías en una sola premisa: tocar bien, fuerte y sobre todo, divertirse.

Spoon trajo un repertorio de 19 canciones en la que repasaron su discografía. Hubo temas de sus excelentes dos últimos discos (Hot Thoughts y They Want My Soul) pero también de sus anteriores trabajos (los más populares Ga Ga Ga Ga Ga y Gimme Fiction).

La formación que vino a Uruguay estuvo integrada por los músicos Britt Daniel, Jim Eno, Robert Pope, Alex Fischel y Gerardo Larios.

Con más de 20 años sobre los escenarios, Spoon demostró que sabe dar un show. La banda hizo enganches inesperados, tuvo interludios instrumentales y hasta dejó a Daniel solo con su guitarra para tocar “I Summon You”, una de sus mejores letras.

Armados con una estupenda iluminación, los músicos crearon varios momentos dignos de ser repasados posteriormente en fotografías. Con su físico delgado, cabellera pelirroja y vestimenta negra Daniels mostró que tiene dominado los pasos que una estrella de rock necesita para robarse la atención.

La Trastienda, por su parte, demostró ser el escenario ideal para Spoon, una banda que dejó todo y que, afortunadamente, prometió volver.