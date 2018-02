Las Spice Girls no saldrán de gira, confirma Victoria Beckham

Después de que apareciera la famosa foto que revolucionó las redes sociales, el diario británico The Sun explicó los detalles del millonario regreso de las Spice Girls que, aseguró, no implicaba cantar. De hecho, el no cantar habría sido un requisito fundamental para terminar de convencer a Victoria Beckham de volver a su vieja banda.

Sin embargo, poco después de ese anuncio, el medio estadounidense TMZ afirmó que habría una gira por América y Europa de las chicas picantes, lo que echaba por tierra aquella primera información.

Para cortar con rumores, Victoria Beckham aprovechó una entrevista con la edición británica de la revista Vogue, para confirmar que habrá cosas por hacer pero subirse a los escenarios no será una de ellas.

"No voy a salir de gira. Las chicas no van a salir de gira", dijo tajante la diseñadora, que presentó una nueva colección.

"Fue tan genial ver a las chicas", siguió hablando del reencuentro con las otras cuatro. "Tuvimos un almuerzo tan divertido. Fue tan, tan encantador. Yo sigo hablando con ellas individualmente, pero encontrarnos todas fue realmente muy adorable", aseguró.

En cuanto a los planes que tienen por delante las Spice Girls, Beckham dejó puertas abiertas. "Hay algo tan fuerte en el mensaje de lo que representaban las Spice Girls... ¿Qué es eso en el futuro? ¿A qué se parece? Solo estamos tirando ideas. Lluvia de ideas", dijo.

Cuestionada sobre si haría una secuela de la película Spice World, que cumple 20 años este año, la diseñadora bromeó al respecto. "Recuerdo aquella película. Estaba tan molesta cuando me hicieron usar aquel apretado y pequeño vestido militar... Y Harper [su hija], que sólo ha visto Spice World una vez, me dice: 'Mami, me encanta esa parte en que todas están con ropa muy cool y tu estás en ese pequeño vestido militar'", contó.

Además, Posh Spice habló de la importancia de la vuelta de las Spice Girls en una época en la que el feminismo está ganando cada vez más terreno, y señaló: "Hay tantas cosas malas dando vueltas, y las Spice Girls eran sobre divertirse y celebrar la individualidad. Pienso que hay mucho que la marca puede hacer, y es un mensaje muy positivo para los chicos jóvenes".