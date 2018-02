Spice Girls: el "girl power" que vuelve en el momento indicado

Las Spice Girls fueron tendencia en Twitter y en un presente en que el minuto a minuto mundial rige a las redes sociales, eso sólo puede ser o alerta de algún aniversario o una novedad importante.

Y el fin de semana, bastaba darse una vuelta por las redes para encontrar la explicación a esa tendencia: es que por primera vez en seis años, las cinco exintegrantes de las Spice Girls se reencontraron y lejos de guardar su reunión en secreto, la esparcieron por internet.

El retrato de entrecasa de Victoria Beckham, Geri Halliwell, Emma Bunton, Melanie Brown y Melanie Chisholm, fue subido a Instagram por la primera (luego replicado por el resto) y viralizado en minutos. Y es que aunque criticadas en sus comienzos —que si eran un producto armado pero carente de contenido, si cantaban ellas u otras, si cantaban solo un par y así—, las Spice Girls revolucionaron la década de 1990 a su manera. Sí, fue la misma década de la invasión grunge de la mano de Nirvana; sí, fue la misma década que vio consolidarse y caer a los Guns N’ Roses; y sí, fue la misma década que vio cómo mientras los Ramones decían adiós, Green Day emergía como banda punk capaz de mover multitudes.

Pero también fue una década fundamental para el pop, sea latino o español o angloparlante. Y en este último grupo, las Spice Girls fueron fundamentales con un discurso que aunque lleno de inocencia y de estereotipos —si estaban la chica deportista, la aniñada, la pelirroja, la elegante y la intensa—, llevó por alto el feminismo cuando no era un tema que ni por asomo tenía la trascendencia de hoy.

Según el diario británico The Sun, las Spice Girls vuelven a trabajar juntas, aunque no van a cantar: de hecho, no tener que cantar fue lo que convenció a Victoria Beckham (la que más se destacó de las cinco convirtiéndose en una respetable diseñadora) para avanzar con este proyecto, además de los 14 millones de dólares que cada una cobraría. A cambio, tendrían que hacer promociones, participar de programas de televisión y difundir la edición de un greatest hits. Detrás de todo esto está, como siempre, el productor Simon Fuller.

Y si bien es un hecho que el dinero hace maravillas, es imposible no vincular este regreso al movimiento feminista que sacude al mundo, y al que la industria del entretenimiento no ha sido ajena. Las Spice Girls se embanderaron en su momento con el lema “Girl Power” (poder femenino), y sostuvieron ese mensaje en unas canciones que aunque no fueron escritas solo por ellas, las convirtieron en un ícono feminista. Tal vez un tanto superficial, pero a la larga validado y hoy, como siempre, necesario.

“Necesitamos el mensaje de ‘poder femenino más que nunca”, le dijo Mel C al Sunday Mirror, y más allá de que este millonario regreso se encuentre con el actual discurso de las mujeres del mundo en una estrategia de marketing perfecta, el girl power es necesario y urgente, aunque venga en forma de un nostáligico hit pop del que es imposible despegarse.